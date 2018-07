Enorm wichtig für die Moral

Pokalauftritt macht Mut





Als der FC Sand seine Aufstellung für das Pokalspiel gegen den TG Höchberg bekannt gab, überraschte Trainer Dieter Schlereth mit einem altbekannten Gesicht: Rene Haupt, ein Sander Eigengewächs, half aufgrund des Personalmangels in der ersten Mannschaft der Sander aus. Haupt, der mit einem Jahr Unterbrechung von 2006 bis 2014 für die Sander zum Einsatz kam, kehrt nun zu seinen Wurzeln zurück. Der 32-Jährige war zuletzt für den TSV Zell und SV Priesendorf als Spielertrainer aktiv. In der kommenden Saison wird der Mittelfeldspieler vorwiegend die Sander Reserve verstärken.Der 3:1-Sieg im Verbandspokalspiel gegen Höchberg machte den Fans für die anstehende Spielzeit Mut . Abwehrass Christopher Gonnert brachte der Schlereth-Elf in der dritten Minute die frühe Führung, die Neuzugang Philipp Markof in der 10. Minute zum 2:0 ausbaute. Chefcoach Dieter Schlereth war zufrieden mit der Anfangsphase: "Wir haben gut begonnen, am Anfang zwei schnelle Tore erzielt und das Spiel bis kurz vor der Pause bestimmt. Dann haben wir aber durch individuelle Fehler den Gegner wieder stark gemacht und vor allem in der zweiten Halbzeit kaum noch Zugriff auf das Spiel bekommen." In der 75.Minute wurde es noch einmal spannend, als Höchbergs Lucas Moser den Anschlusstreffer markierte. Am Ende behielten die Gäste einen kühlen Kopf und rundeten durch den Treffer von Sebastian Wagner ihren Pokalsieg ab (88.)."Dass wir gleich im ersten Pflichtspiel einen Sieg einfahren konnten, war enorm wichtig für unsere Moral. Die fehlende Fitness hat man uns natürlich angemerkt", erklärte Schlereth die Situation nach dem Auswärtssieg in Höchberg. "Alle Neuzugänge haben insgesamt eine ordentliche Leistung gezeigt. Besonders erfreulich ist das erste Tor von Philipp Markof."Da vermutlich erst nächste Woche wieder alle Spieler einsatzfähig sind, steht noch keine Startelf für das erste Ligaspiel am 15. Juli gegen Ammerthal fest. Bevor es in der Bayernliga Nord wieder losgeht, steht noch am Donnerstag, 18.30 Uhr, die zweite Pokalrunde beim ASV Rimpar und das Testspiel am Samstag, 18.30 Uhr, zu Hause gegen den SV Alemannia Waldalgesheim an.Im Verbandspokal will Trainer Dieter Schlereth durchwechseln, wenn das Spieleraufgebot es erlaubt. Der ASV Rimpar beendete die Landesliga Nordwest auf Rang 8 und hat mit Andreas Hetterich einen gefährlichen Torjäger, der in der abgelaufenen Saison 14 Mal traf. Durch den 6:4-Sieg setzte sich das Team von Harald Funsch gegen den SV Erlenbach durch.Vor dem Spiel gegen Waldalgesheim am Freitag, 18 Uhr, verkauft der FCS Dauerkarten für die Saison.FC Sand: Schneider, Geier - Karmann, Witchen, Klauer, Markof, Gonnert, Moser, Röder, Rippstein, Schmitt D., Steinmann, Schlereth T., Reith