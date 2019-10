Endres spielt groß auf für die Zeiler Kegler

Bekannte Bahn, unbekannter Gegner - so lauteten die Vorzeichen der Zweitrundenpartie im DKBC-Pokal zwischen den Keglern des SKV Old School Kaiserslautern und dem SKK Gut Holz Zeil. Während die Unterfranken bereits in der vergangenen Saison gegen die TSG Kaiserslautern auf der Sportkegelanlage am Fuße des Betzenbergs zu Gast waren, war es das erste Aufeinandertreffen mit dem Zweitligaaufsteiger SKC Old School Kaiserslautern und daher besonders schwer, ernsthafte Prognosen abzugeben. Doch die Zeiler setzten sich klar mit 5:3 Mannschaftspunkten (MP) durch.

Die Partie eröffneten auf Zeiler Seite Oliver Faber und Marco Endres. Faber, der weiter Spielpraxis sammeln sollte, zeigte eine Partie mit Höhen und Tiefen. Immer wieder warfen ihn kleine Fehler in seinem Spiel zurück, weshalb er sich am Ende mit 563 Kegeln begnügen musste. Daniel Kudla wusste dies mit 590 Kegeln zu nutzen und setzte sich mit 3:1 Sätzen gegen Faber durch.

Ein ganz anders Bild zeigte sich in der Paarung zwischen Kaiserslauterns Thorsten Dörrie und Marco Endres. Der Zeiler begann mit überragenden 189 Kegeln und demontierte Dörrie (135) gleich zu Beginn. In den Sätzen 2 (165) und 3 (171) zeigte Endres ebenfalls seine bestechende Form. Vermutlich war es der Gedanke an ein noch höheres Gesamtergebnis, der Endres in Satz 4 nicht über 146 Kegel hinauskommen ließ. Dennoch zauberte der U23-Nationalspieler ein Weltklasseergebnis von 671 Kegeln auf die Bahn. Die guten 590 Kegeln von Dörrie verblassten dabei.

Mit 1:1 nach MP und einem Vorsprung von 54 Kegeln lag es nun an dem Zeiler Duo Bastian Hopp und Holger Jahn, den Vorsprung auszubauen. Lukas Reinle und Kaiserslauterns derzeit Bester, Andreas Dietz, wollten dies verhindern und die Partie drehen. Hopp hatte nur im Spiel in die Vollen mit Widerstand von Reinle zu kämpfen, im Abräumspiel konnte Reinle dem Zeiler zu keiner Zeit folgen und musste dessen Überlegenheit anerkennen. Hopp zeigte mit Durchgängen von 145, 142, 149 und 156 eine gute Leistung und kam auf 592 Kegel, womit er Reinle (522) klar mit 4:0 Sätzen besiegte.

Deutlich spannender verlief das Duell zwischen Dietz und Jahn. Der Zeiler musste sich in Satz 1 mit 136 Kegeln begnügen, was Dietz mit seinen 153 Kegeln zu nutzen wusste. Beim Bahnwechsel erhielt Jahn aufgrund einer kleinen Unachtsamkeit die Gelbe Karte. Mit dieser Entscheidung zeigte sich Jahn keineswegs einverstanden und haderte noch viele Würfe mit dem Schiedsrichter. Nur eine tolle Leistung im Abräumen ließ Jahn Satz 2 mit 149:148 Kegeln noch gewinnen. Am Ende musste sich Jahn dennoch Dietz nach 2:2 Sätzen und 594:611 Kegeln geschlagen geben.

Beide Teams hatten je zwei Punkte auf dem Konto, doch die Zeiler führten mit 106 Kegeln. Marcus Werner und Kapitän Olaf Pfaller sollten diesen Vorsprung nun über die Ziellinie bringen. Pfaller hatte es dabei mit Andreas Rahm zu tun, der mit 134 und 111 Kegeln dürftig startet und Pfaller (160, 145) davonziehen lassen musste.

Da auch im Duell zwischen Marcus Werner und Tobias Bauer der Zeiler mit 1,5:0,5 Sätzen und 304:269 Kegeln führte, war das Spiel entschieden. Die Zeiler brachten nun Patrick Löhr für Pfaller ins Spiel. Am Ende kam die Kombination Pfaller/Löhr auf 574 Kegel, womit sie gegen Rahm (536 Kegel) den MP gewann. Werner musste die Sätze 3 (144:151) und 4 (139:162) seinem Kontrahenten Bauer überlassen, welcher sich mit 2,5:1,5 Sätzen und 582:587 Kegeln den Punkt für den SKV Old School Kaiserslautern sicherte.

Doch das Gesamtergebnis von 3431:3581 Kegeln sprach eine klare Sprache und brachte dem SKK Gut Holz Ziel weitere zwei MP, weshalb die Partie mit 5:3 für die Unterfranken endete. Damit zogen sie in die dritte Runde des DKBC-Pokals ein, die zeitnah ausgelost und am 2. November ausgetragen wird.