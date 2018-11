Eltmanner Volleyballer erwarten junge Wilde

Einen Volleyball-Leckerbissen kündigt der Eltmanner Cheftrainer Marco Donat für kommenden Samstag um 19.30 Uhr an. Dann empfangen die Heitec Volleys den Tabellenfünften, die AlpenVolleys Haching II, in der Eltmanner Georg-Schäfer-Halle.

Das Match ist ein Duell der Seriensieger in der zweiten Volleyball-Liga Süd. Die Heitec Volleys gewannen ihre fünf vergangenen Partien, die AlpenVolleys die vergangenen drei: zu Hause gegen Karlsruhe (3:0) und Schwaig (3:1) sowie in Fellbach (3:1). Allerdings verloren sie in eigener Halle auch 2:3 gegen den Aufsteiger TSV Mimmenhausen.

Haching mit jungen Wilden

"Die Hachinger begeistern durch attraktiven Power-Volleyball", sagt Donat. "Sie schlagen hervorragend auf und sind auch am Netz eine Macht." Das Geheimnis der Truppe aus Oberbayern ist die Zusammensetzung des Teams mit jungen, wilden Spielern und erfahrenen Haudegen. "Die Youngster gehen voll ins Risiko", lautet die Erkenntnis des Trainers, "wenn sie die Bälle voll treffen, sind sie kaum zu stoppen. Allerdings machen sie auch einige Fehler."

Star der Mannschaft ist ihr Kapitän, der 30-jährige Roy Friedrich. Der in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, geborene ehemalige Juniorennationalspieler verfügt über reichlich Erstliga-Erfahrung. Mit Generali Haching gewann er drei Mal den Deutschen Volleyball-Pokal (2010, 2011, 2013) und wurde zwei Mal deutscher Vizemeister. Er gehört noch immer zu den besten Mittelblockern der Bundesrepublik.

Wenn die Heitec Volleys eine Chance haben wollen, müssen sie die Kreise dieses Ausnahmespielers einengen. Wie die Unterfranken dies anstellen wollen, verraten sie nicht. Aber: "Wir haben ein wirksames Rezept", verspricht Donat. Er kann wieder auf seine besten Spieler zurückgreifen. Nach seinem Sonderurlaub in Island kehrt Gary House rechzeitig zurück. Und auch der bulgarische Schmetterspezialist Georgi Stoyanov, der noch in Fellbach mit Knieschmerzen pausierte, meldete sich wieder fit, nachdem er beim Physiotherapeuten in Behandlung war.

Auch Kapitän Sebastian Richter, der sich in Fellbach ebenfalls eine schöpferische Pause gönnte, brennt wieder auf seinen Einsatz. Der verlängerte Arm des Trainers spielt eine Sonderrolle im Konzept von Marco Donat: "Basti ist mein Mann für Sonderaufgaben. Ihn bringe ich, wenn es kritisch wird. Er ist in der Lage, den Hebel umzulegen und ein Match zu drehen. Das ist eine unschätzbare Qualität."

Donat baut auf die Zuschauer

Eine stimmgewaltige Sonderaufgabe erwartet sich der Coach von den Zuschauern in der Georg-Schäfer-Halle: "Wir brauchen unbedingt die Unterstützung von den Rängen, wenn es einmal eng werden sollte. Schließlich wollen wir unseren sechsten Sieg in Serie holen und den führenden Teams wie Grafing und Mainz-Gonsenheim auf den Fersen bleiben."

Heitec Volleys Eltmann: Clay Couchman (Mittelblocker), Johnny Engel (Außenangriff), Mircea Peta (Diagonal), Sebastian Richter (Kapitän, Diagonal), Max Kolbe (Libero), Daniel Schmitt (Zuspiel), Merten Krüger (Zuspiel), Sven Kellermann (MB), Georgi Stojanow (AA), Tobi Werner (Libero), Mariusz Wacek (MB), Max Bibrack (AA), Marco Knauer (MB), Gary House (Universal) - Trainer: Marco Donat

In der Spielpause der Heitec Volleys gegen Unterhaching organisiert der VC Eltmann einen Spendenaufruf für René Wolf aus Fuchsstadt. Das Eltmanner Vorstandsmitglied Peter Knieling wird dabei von Olly Wendt, Pressesprecher der DJK Hammelburg, unterstützt. Der sechsjährige René wurde mit einer Fehlbildung am Herz geboren, der er eher früher als später erliegen wird. Die einzige Chance auf ein längeres Leben: Transplantation. Doch die Chance, in Deutschland ein geeignetes Spenderherz zu finden, tendiert gegen Null. Deswegen wollen Renés Eltern außergewöhnliche Schritte gehen. Seine Mutter zieht mit ihm nach Spanien und hofft dort auf ein Spenderherz. Durch die Aktion soll die Familie unterstützt werden. Zudem spenden die Heitec Volleys alle Einnahmen aus dem Getränkeverkauf.