Eltmanner Volleyballer bleiben im Spielbetrieb der 1. Bundesliga

Aufatmen bei den Volleyballern in Eltmann: Die Heitec Volleys nehmen weiter am Spielbetrieb der 1. Bundesliga teil. Der VBL-Vorstand entschied in seiner Sitzung am Freitag, dem insolventen Erstligisten die Lizenz nicht zu entziehen. "Wir sind riesig erleichtert", sagt Geschäftsführer Manohar Faupel. "Natürlich hatten wir ein gutes Bauchgefühl, aber es tatsächlich schriftlich zu haben, sind noch einmal zwei paar verschiedene Schuhe."

Nach Einschätzung des VBL-Vorstands haben die Eltmanner die notwendigen organisatorischen, sportlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Saison zu beenden. Am Donnerstag hatte der VBL-Lizenzierungsausschuss zusammen mit dem Insolvenzverwalter, dem Management und Vertretern aus Gesellschafterkreis in einem ganztägigen Erörterungstermin in der Berliner VBL-Geschäftsstelle nochmals die aktuelle Lage bewertet und Unterlagen geprüft. "Unser Fokus lag dabei auf dem Blick in die Zukunft und dem gemeinsamen Bestreben, den Standort Eltmann zu erhalten", erläuterte VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung.

Heitec Volley legen solide Planung vor

Der Verein habe die ihm in den vergangenen Wochen auferlegten Hausaufgaben erfüllt. Der Insolvenzverwalter habe eine solide Planung für die kommenden Monate vorgelegt und die wirtschaftliche Grundlage für die Fortführung des Spielbetriebs erarbeitet.

Auch den Spielern, die mit Ausnahme von Mircea Peta alle weiter für den Verein spielen wollen, sichert die Entscheidung des VBL-Vorstands damit eine verlässliche berufliche und finanzielle Absicherung. "Mit unserer Entscheidung tragen wir außerdem den Interessen der übrigen Bundesligisten Rechnung", sagt Jung. "Die Clubs haben die Erlöse aus Ticketing und Sponsoring für die ausstehenden Spieltage fest in ihrer Planung kalkuliert und wären schlimmstenfalls auf Kosten für Hallenmieten und Dienstleistern sitzengeblieben."

Weitere Sanktionen für Eltmann sind noch offen

Jedoch wird der Verein von der Teilnahme an den Play-offs ausgeschlossen. Der VBL-Vorstand sprach sich in seiner Sitzung ebenfalls dafür aus, die Eltmanner mit einer Geldstrafe und/oder einem Punktabzug zu belegen. Da die Höhe des Strafmaßes maßgeblich davon abhängt, welches Verschulden die Heitec Volleys für die Anmeldung der Insolvenz trifft, hat der VBL-Vorstand die Entscheidung über die Höhe der Strafe aufgrund noch laufender insolvenzrechtlicher Prüfungen zunächst zurückgestellt. "Sobald uns hierzu alle Unterlagen und Gutachten vorliegen, werden wir die Höhe der Strafe festlegen", sagt Jung.