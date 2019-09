Eltmanner Heimauftakt in Bamberg zwei Tage später

Die Heimpremiere der Eltmanner Heitec Volleys in der Volleyball-Bundesliga verschiebt sich um zwei Tage, wie die Liga jetzt bekanntgab. Das erste Punktspiel des Aufsteigers vor den eigenen Fans gegen die United Volleys Frankfurt findet nun am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr in der Bamberger Brose-Arena statt. Der Grund für die Spielverlegung ist, dass die Hessen ihre beiden Top-Außenangreifer Luke Smith und Masahiro Yanagida für die Nationalmannschaften Australiens bzw. Japans freistellen mussten. Die beiden Nationalteams nehmen vom 1. bis 15. Oktober am World Cup in Japan teil.