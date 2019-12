Paukenschlag in der Volleyball-Bundesliga: Eltmann stellt Insolvenzantrag

Paukenschlag in der Volleyball-Bundesliga: Völlig unerwartet machte am Freitagvormittag die Nachricht die Runde, dass der Aufsteiger und Tabellenletzte Heitec Volleys aus Eltmann am Montag einen Antrag auf Insolvenzeröffnung stellen wird. Das Heimspiel gegen die Volleyball Bisons aus Bühl (9.) am Samstag (19.30 Uhr) soll auf jeden Fall stattfinden, wie Verein und die Volleyball-Bundesliga (VBL) mitteilen, jedoch nicht in der Bamberger Brose-Arena, sondern in der Eltmanner Georg-Schäfer-Halle.

Die VBL bestätigt auf ihrer Internetseite, dass sie von den Heitec Volleys darüber informiert worden sei, "dass die den Spielbetrieb bestreitende Eltmann Volleys GmbH am Montag, den 23.12.2019, beim Amtsgericht Bamberg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen wird".

Die VBL sei von diesem Schritt überrascht. "Im Zuge des Lizenzierungsverfahrens hatte der Aufsteiger weitergehende Auflagen zu erfüllen, musste frühzeitig Sponsoringerlöse nachweisen, eine Personalkostenauflage beachten und hatte quartalsweise seine betriebswirtschaftliche Auswertung offenzulegen. Im letzten turnusgemäßen Quartalsgespräch vom 31.10.2019 wurde der Volleyball Bundesliga durch den Verein keine wirtschaftliche Schieflage signalisiert", heißt es im Netz.

Die sportlichen Auswirkungen auf die Volleyball-Bundesliga der Männer ließen sich erst abschließend beurteilen, wenn entschieden sei, ob die Mannschaft den Spielbetrieb fortführen wird bzw. wann sie gegebenenfalls aus dem laufenden Spielbetrieb ausscheiden wird - sei es durch die Rückgabe oder den Entzug der Lizenz.

"Gemeinsam mit den Heitec Volleys Eltmann und dem zu bestellenden Insolvenzverwalter wird die Volleyball-Bundesliga nun genau prüfen, ob und wenn ja in welcher Form eine Weiterführung des Spielbetriebs möglich und sinnvoll ist", sagt VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung laut VBL-Homepage.

Das für Samstag, 21. Dezember 2019, um 19.30 Uhr, angesetzte Bundesliga-Spiel der Heitec Volleys Eltmann gegen die Volleyball Bisons Bühl wird von der Brose-Arena Bamberg in die Georg-Schäfer-Sporthalle Eltmann verlegt, bestätigt die VBL.

Die Heitec Volleys teilten am Freitagvormittag mit: "Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit wird die Eltmann Volleys GmbH am Montagvormittag (23.12.2019) beim Amtsgericht Bamberg Antrag auf Insolvenz stellen. Zusammen mit dem zu bestellenden Insolvenzverwalter und der Volleyball-Bundesliga werden die Verantwortlichen des fränkischen Erstligisten an der Fortführung des Spielbetriebs arbeiten."

Die Entscheidung, das Heimspiel gegen Bühl nach Eltmann zu verlegen, sei im Rahmen eines sofortigen Kostenprogramms getroffen worden. Bereits gekaufte Tickets für das Spiel am Samstag behalten laut Heitec Volleys ihre Gültigkeit und berechtigen zum Besuch des Spiels in der Georg-Schäfer-Sporthalle Eltmann.