Eltmann ist gegen Düren ohne Chance

Das war nichts: Die Heitec Volleys Eltmann haben in der heimischen Georg-Schäfer-Halle mit 0:3 gegen (16:25, 21:25 21:25) gegen die Powervolleys Düren verloren. Zwar konnte Heitec-Trainer Marco Donat wieder auf Irfan Hamzagic, Carlos Antony und Tobias Werner zurückgreifen, doch die Rückkehr der drei nützte nichts. Die Gäste waren in allen Belangen überlegen. Da Giesen mit 3:0 gegen Lüneburg gewann, besteht für die Heitec Volleys rechnerisch keine Möglichkeit mehr, einen Nichtabstiegsplatz zu erreichen.

Die Eltmanner hatten mit Hamzagic ihren Topscorer zurück, der im Offensivspiel sofort wieder eine tragende Rolle einnahm. Die Anfangsphase gestalteten die Heitec Volleys offen. Nach einem schnellen 3:0-Lauf der Dürener nahm Donat die erste Auszeit, um sein Team wieder in die Spur zu bringen (6:10). Doch die Heitec Volleys hatten am Rückstand zu knabbern.

Zwar schafften sie es ihrerseits, drei Punkte in Folge zu erzielen, näher heran kamen sie im weiteren Verlauf aber nicht. Zu stabil präsentierten sich die Gäste. Die Dürener hatten immer eine bessere Antwort parat. Den ersten Satzball wehrten die Eltmanner noch ab, doch die zweite ihrer neun möglichen Chancen nutzten die Gäste zum 25:16.

Wie schon im ersten Durchgang ging es in Satz 2 zunächst eng zu. Bis zur ersten technischen Auszeit erarbeiten sich die Dürener aber wieder einen kleinen Vorsprung (8:5). Die Eltmanner blieben dran, ließen aber kurz vor der zweiten technischen Auszeit einen 0:3-Lauf zu, der den Gästen wieder ein Vier-Punkte-Polster bescherte.

Die kurze Ruhepause brachte den Heitec Volleys keine Besserung. Düren forcierte nun das Tempo. Das Donat-Team konnte in dieser Phase nicht mithalten (16:21). Als Donat mit Carlos Antony, Richard Peemüller und Rafal Prokopczuk drei neue Spieler einwechselte, kamen die Eltmanner noch einmal auf drei Zähler heran. Den Satzverlust verhinderten sie aber nicht mehr (21:25).

Der zweite Matchball von Düren sitzt

Mit der Hypothek eines 0:2-Satzrückstands nahmen die Eltmanner den dritten Durchgang in Angriff. Diesmal waren sie es, die mit einem Vorsprung in die erste technische Auszeit gingen (8:6). Die Heitec Volleys hielten die Gäste weiter in Schach, ehe Düren fünf Punkte in Folge machte und die Führung im dritten Satz übernahm. Nachsitzen wollte das Team von Trainer Stefan Falter nicht. Sein Team blieb vorne und machte mit dem zweiten Matchball den Sack zu (25:21).

Statistik des Spiels

Eltmann: Watanabe (Libero) - Antony, Halanda, Hamzagic, Jurkovics, van der Ent, Prokopczuk, Filho, J. Sagstetter, Peemüller, Krüger / Düren: Batanov - Broshog, Schumann, Andrae, Bogachev, Brand, Andrei, Seppänen, Gevert, Kocian / Schiedsrichter: Mattner (Unterschleißheim), Schaum (Berlin) / Zuschauer: 350 / Gold-MVP: Tomas Kocian (Düren) / Silber-MVP: Jonas Sagstetter (Eltmann)