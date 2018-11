Eltmann biegt dramatisches Spiel noch um

Das war nichts für schwache Nerven: In einem hoch dramatischen bayerischen Derby in der 2. Volleyball-Bundesliga haben die Heitec Volleys nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen die überraschend starken AlpenVolleys Haching II gewonnen. Heitec Volleys Eltmann - AlpenVolleys Haching II 3:2 (23:25, 17:25, 25:14, 25:20, 16:7)

Der sechste Sieg in Serie stellte die mehr als 500 Zuschauer wie auch die Trainerteams auf eine brutale Geduldsprobe, es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Deshalb war die Erleichterung bei Cheftrainer Marco Donat nach dem Krimi riesengroß: "Mir fallen 300 000 Steine vom Herzen. Im ersten Satz war noch alles in Ordnung, obwohl wir diesen verloren haben. Im zweiten Satz sind wir ein wenig auseinandergebrochen, jedoch am Ende wieder reingekommen. Danach sind alle über sich hinausgewachsen und haben Nerven wie Drahtseile bewiesen."

Ein großes Kompliment sprach Donat dem gesamten Team aus: "Ob das jetzt die Stimmung von der Bank war oder die grandiosen Einsätze. Alles war Hammer. Was dann im fünften Satz passierte, war ein absoluter Traum."

Zwei Spieler lobte Donat dennoch ganz besonders: "Mein außerordentlicher Dank gebührt Mircea Peta und Maxi Bibrack. Ich bin total stolz, solche Spieler in meinem Team zu haben." Peta wurde später auch zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt.

Eigentlich hatten viele in der Georg-Schäfer-Halle das Match nach einem desaströsen 17:25 im zweiten Satz und einem frustrierenden 0:2 bereits abgeschrieben. Doch in seiner Pausenansprache muss Donat ein kleines Wunder vollbracht und genau den Nerv seiner Schützlinge getroffen haben. Die Unterfranken kamen wie verwandelt aus der Kabine und feierten eine nicht mehr für möglich gehaltene Auferstehung.

Im dritten Satz fegten sie die Hachinger förmlich aus der Halle. Doch im vierten Satz schien die Aufholjagd jäh beendet. Nach einem 11:17 setzte fast niemand mehr einen Pfifferling auf die Hausherrn. Sie hatten allerdings die Rechnung ohne Mircea Peta gemacht. Dem rumänischen Ausnahmespieler gelangen sieben Super-Aufschläge in Folge, so dass sein Team plötzlich mit 18:17 vorn lag. Auch Sebastian Richter bewies in dieser Phase, dass er ein echter Kapitän ist und sein Team immer wieder mitreißen kann. Mit einem 25:20 im vierten Satz keimte plötzlich wieder Hoffnung auf einen Sieg auf.

Im fünften Satz markierten zwar die Gäste den ersten Punkt. Doch danach zündeten die Heitec Volleys ein wahres Feuerwerk. Im Mittelpunkt stand Youngster Maxi Bibrack, der schon beim 3:0 in Fellbach mit dem MVP-Titel ausgezeichnet worden war. Er setzte nervenstark zwei Asse zum 3:1 sowie 4:1 und sorgte dafür, dass die Begeisterungskurve in der Halle steil nach oben ging.

In den Sätzen davor hatte er noch mehrere Aufschläge ins Netz gedonnert. Dem Nesthäkchen gehörte auch das Finale. Eiskalt verwandelte er den Matchball. Eltmann: Couchman, Engel, Peta, Richter, Kolbe, Schmitt, Krüger, Kellermann, Werner, Stojanov, Wacek, Bibrack, Knauer, House.