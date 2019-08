Eingespielter Aufsteiger zu Gast beim FC Sand

Viel Zeit hatten die Fußballer des FC Sand (14.) nicht, um über die bittere 2:4-Niederlage beim amtierenden Vizemeister DJK Gebenbach (15.) nachzudenken. Denn bereits am heutigen Samstag (17 Uhr) erwarten die Unterfranken in der Bayernliga Nord den starken Aufsteiger ASV Cham (10.) im Sander Seestadion.

Mund abwischen und weitermachen, so lautet die Devise beim FCS, der sich nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung für den betriebenen Aufwand im Auswärtsspiel am Mittwoch nicht belohnte und in den Schlussminuten nicht nur den Sieg oder einen möglichen Punktgewinn verspielte, sondern sich durch die Rote Karte für Mert Topuz nach einem groben Foulspiel auch für die kommenden Spiele schwächte. Wie lange der aus Großbardorf gekommene Innenverteidiger ausfallen wird, ist noch offen.

Erich Barfuß, der Sportliche Leiter des FC Sand, legt derweil den Fokus wieder auf den kommenden Gegner und warnt: "Mit dem ASV Cham kommt nun ein Aufsteiger nach Sand, der bereits zwei Siege vorweisen kann und fast in unveränderter Mannschaft spielt, die den Aufstieg geschafft hat." Und in der Bayernliga sind die Ostbayern mittlerweile angekommen.

Nach vier Spieltagen stehen die Chamer mit sechs Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Zwei Siege und zwei Niederlagen stehen für die Elf von Trainer Andreas Lengsfeld zu Buche. Den Niederlagen, mit Eltersdorf und Großbardorf ausschließlich gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, ließen die Oberpfälzer Siege über die DJK Vilzing an Spieltag 2 (3:2) und den TSV Abtswind (1:0) am vergangenen Mittwoch folgen. Barfuß weiß um die Klasse des Gegners: "Wenn der Gast aus Cham auch mit guter Qualität und einer eingespielten Mannschaft nach Sand kommt, gilt es für uns natürlich, alles in die Waagschale zu werfen, damit wir die Punkte daheim behalten können."

Personaldecke wird immer dünner

Allerdings werden die "Korbmacher" ersatzgeschwächt in die Partie gegen den Liganeuling gehen. Barfuß sagt: "Unsere Verletztenliste macht die Aufgabe natürlich nicht einfacher, denn es fehlen uns fünf gestandene Bayernligaspieler." Beim FC Sand fallen aus: Joe Bechmann (Schienbeinprellung), Danny Schlereth, Christopher Gonnert (beide Muskelfaserriss), Sven Wieczorek (Beinbruch) und der nun rot-gesperrte Mert Topuz. Zudem ist Stürmer Philipp Markof privat verhindert.

Aufgebot

FC Sand: Klemm, Geier - Klauer, Schmitt, Steinmann, Thomann, Karmann, Wagner, Rippstein, Witchen, Moser,Zeiß, Lörzer, Hart, Tscherner, Th. Schlereth, Rugovaj, Durst