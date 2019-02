Ein Sieg in Rüsselsheim ist Pflicht für die Eltmanner

Die Zahl Drei spielt vor dem Gastspiel der Heitec Volleys des VC Eltmann bei der TG Rüsselsheim II (4.) an diesem Samstag (19.30 Uhr) eine wichtige Rolle. In erster Linie will der Tabellendritte der 2. Volleyball-Liga Süd natürlich mit drei Punkten im Gepäck die Heimfahrt aus der Automobilstadt antreten. Beim angepeilten dritten Sieg in der Rückrunde dürfen die Unterfranken aber maximal einen Satz abgeben.

Die Auswärtspartie in Hessen ist der dritte Auftritt für die Eltmanner im Hammer-Dreierpack zu Beginn der Rückrunde. In den drei Wochen der Wahrheit mussten bzw. müssen die Schützlinge von Cheftrainer Marco Donat gleich gegen die drei schwersten Gegner der 2. Liga Süd ran. Zum Auftakt gab es eine bittere und unglückliche 2:3-Niederlage beim aktuellen Tabellenführer Mainz-Gonsenheim. Dann besiegten die Eltmanner in eigener Halle den amtierenden Meister TSV Grafing mit einem leidenschaftlichen und mitreißenden Endspurt noch mit 3:2. Jetzt ist das Team um Mannschaftskapitän Basti Richter heiß auf einen Erfolg über den Tabellenvierten Rüsselsheim.

Ein Sieg ist auch zwingend notwendig, wenn die Eltmanner im Dreikampf um die Meisterschaft noch mithalten und ihre Ambitionen auf den Titel untermauern wollen. Aktuell rechnen sich noch Spitzenreiter Mainz-Gonsenheim mit 39 Punkten und 13 Siegen in 16 Spielen, der Zweite TSV Grafing mit 36 Punkten sowie zwölf Erfolgen in 14 Partien und die Heitec Volleys mit 35 Punkten sowie zwölf Siegen in 15 Begegnungen reelle Titelchancen aus.

Nur noch theoretische Hoffnungen darf sich der Tabellenvierte Rüsselsheim II mit 31 Punkten und elf Siegen in 16 Spielen machen. Der Verfolger der Eltmanner gilt als unberechenbarer und unangenehmer Gegner.

Rüsselsheim gewinnt in Grafing

Die Rüsselsheimer gewannen bisher als einziges Team in Grafing mit 3:2, verloren aber vor einer Woche in Karlsruhe mit 1:3. Auch beim Eltmanner 3:1-Heimsieg in der Vorrunde leisteten die Hessen lange Widerstand und gaben sich erst nach aufopferungsvollem Kampf geschlagen. Deshalb bereitet Coach Marco Donat seine Truppe auch akribisch vor und warnt: "Das Hinspiel war schon eine ganz enge Kiste. Die Rüsselsheimer wollen sich sicher für die Niederlage revanchieren. Darum müssen wir hoch fokussiert sein und dürfen uns keine Durchhänger erlauben. Die Gastgeber sind ein sehr gutes Kollektiv und haben mit dem gebürtigen Argentinier Luis Emilio Ferradas einen sehr erfahren Trainer."

Ein Erfolg ist auch noch aus einem anderen Grund für die Eltmanner Pflicht: Mit einem Sieg wollen sie zusätzliche Werbung für das nächste Heimspiel am Samstag, 9. Februar, in der Bamberger Brose Arena betreiben. Im Unterfrankenderby duellieren sich die Heitec Volleys Eltmann mit den Hammelburgern.

Aufstellung

Heitec Volleys Eltmann: Couchman, Engel, Peta, Richter, Kolbe, Schmitt, Krüger, Kellermann, Werner, Stoyanov, Wacek, Bibrack, House, Strobel