Die Talente der SG Haßberge sind gut aufgelegt

Für die bayerischen Kurzbahnmeisterschaften in Bayreuth hatten sich mit Jonathan Bischoff, Lena Roth und Johanna Strobel drei Schwimmer der SG Haßberge qualifiziert. Eine Platzierung in den Medaillenrängen gelang diesmal zwar nicht, das von seinen beiden Trainern Christina Werner und Sebastian Zipper betreute Trio sicherte sich jedoch das Startrecht für die süddeutschen Meisterschaften. Über 50 Mannschaften mit knapp 350 Schwimmern aus dem Freistaat fanden sich im vereinseigenen Hallenbad des SV Bayreuth ein, um dort an drei Wettkampftagen die bayerischen Meister in den jeweiligen Disziplinen zu ermitteln.

Johanna Strobel (Jahrgang 2005) trat nach überstandener Erkrankung trotz mehrfacher Qualifikation nur über die 50 Meter Brust an. Mit einer Zeit von 39,57 Sekunden hielt sie zwar nicht mit der absoluten Spitze mit, schaffte aber die Qualifikation für die süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in Wetzlar.

Bei Lena Roth (2003) richtete sich der Fokus auf die 50 Meter Freistil. Mit einer Zeit von 29,03 Sekunden belegte sie mit Rang 44 einen Mittelfeldplatz in dem 96 Teilnehmerinnen umfassenden Feld. Für Lena Roth stellte dieses Ergebnis indes einen Riesenerfolg dar, qualifizierte sie sich damit doch auf den letzten Drücker noch für die "Süddeutschen" in Freiburg. Derart motiviert legte sie über die 100 Meter Freistil in 1:05,02 Minuten noch eine neue persönliche Bestzeit hin.

Für die besten Platzierungen sorgte Jonathan Bischoff (2000). Auch er hatte im Vorfeld aus gesundheitlichen Gründen eine Trainingspause einlegen müssen, zeigte sich aber auf den Punkt in guter körperlicher Verfassung und hochkonzentriert. Er ging über die 50 Meter und 100 Meter Brust mit der klaren Zielsetzung an den Start, ebenfalls die noch ausstehende Qualifikation für Freiburg zu schaffen und jeweils in die beiden Endläufe zu kommen. Mit Zeiten von 30,79 Sekunden über die 50 Meter und 1:09,06 Minuten über die 100 Meter gelang ihm beides. In den beiden Endläufen rief er nochmals sein ganzes Leistungsvermögen ab und belegte mit Zeiten von 30,69 Sekunden Rang 7 und 1:09,12 Minuten Rang 6.

Auch die Trainer Christina Werner und Sebastian Zipper waren mit den Leistungen ihrer Schützlinge sehr zufrieden. Ein weiteres Mal hatte die SG Haßberge auch auf bayerischer Ebene einen guten Auftritt, und demnächst werden dann in Freiburg und Wetzlar ebenfalls Schwimmer aus dem Haßbergkreis an den Start gehen.