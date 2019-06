Die SG Prappach/Oberhohenried bleibt in der Kreisliga Schweinfurt

Das erwartet schwere Spiel? "Wurscht!" Ein verdienter Sieg? "Egal!". Für Alexander Derra war am Sonntagnachmittag in Hofheim nur wichtig, dass seine Mannschaft in der Kreisliga bleibt. Für ausführliche Antworten oder ausgedehnten Jubel hatten weder er noch seine Mitspieler Kraftreserven übrig, zu anstrengend war die Partie gegen den SC Hesselbach, die bei hochsommerlichen Temperaturen mit 5:2 (2:0) gewonnen wurde. Die Fußballer der SG TSV Prappach/Oberhohenried bleiben also in der Kreisliga, der SC Hesselbach eine Etage weiter unten.

Der für den aus Prappacher Sicht doch glücklichen Ausgang hatte zwei Gründe: Die eklatante Hesselbacher Abschlussschwäche und die Effektivität der Prappacher bei der Verwertung langer Bälle. Aus Hesselbacher Sicht werden sicherlich etliche Konjunktive benutzt: Hätte beispielsweise Clemens Haub einer seiner zahlreichen Schusschancen nicht neben das Gehäuse gesetzt, der Sportclub dürfte sicherlich den Aufstieg feiern. Als der Sportclub endlich traf, stand es bereits 0:4. Aber: da waren noch 20 Minuten zu spielen.

Und während die Prappacher stehend k. o. waren, kam Hesselbach vor 800 Zuschauern noch einmal zu Kräften und nur fünf Minuten später per Strafstoß gar zum 2:4. Nun war es ein Spiel auf ein Tor. Der SC Hesselbach glaubte plötzlich an die Wende, Prappach schwamm im eigenen Strafraum und kam kaum mehr über die Mittellinie. Bis dann doch einmal ein Ball durchrutschte, Simon Rambacher frei durch war, SC-Keeper Dominik Schmitt ausspielte und mit dem 5:2 alles klar machte.

Dass Prappach zuvor schon mehr als komfortabel in Führung lag, war die Folge einer recht einfachen Taktik: lange Bälle auf Jan Derra. Der flinke Stürmer entwischte nach 22 Minuten seinem Bewacher, umkurvte Schmitt im Hesselbacher Kasten und netzte zum 0:1 ein. Und wenig später half ein Standard: Ecke Dominik Schirber, Kopfball Alexander Derra: 0:2. Die Hesselbacher verstanden die Welt nicht mehr. Denn bis dahin - und auch in der Folge - war der Kreisklassist aktiver, größere Gefahr für das Prappacher Tor gab es allerdings nur in der 35. Minute, als SG-Schlussmann Maximilian Linz einen Schuss von Hesselbachs Rico Schmeiduch aus dem Eck kratzte.

Und auch im zweiten Durchgang drückte der SC Hesselbach weiter. Chancen von Jannik Müller (47. Minute) und Clemens Haub (54.) strichen aber am Tor vorbei. Effektiver war erneut Prappach. Und diesmal noch einfacher: Einen Abschlag von Linz verlängerte der nach der Pause ins Spiel gekommene Michael Kraft. Jan Derra zog auf und davon und markierte das 0:3 (55.).

Und mit dem vierten Prappacher Treffer nach gut einer Stunde durch Michael Kraft war die Partie eigentlich entschieden. Wenn Prappach nicht aufgehört hätte Fußball zu spielen. Das aber taten die Kicker der Spielgemeinschaft. Im Gefühl, die Partie bereits gewonnen zu haben und angesichts der immer mehr nachlassenden Kräfte überließen sie Hesselbach komplett das Spiel. Und der Sportclub dachte gar nicht daran aufzugeben und kam plötzlich auf 2:4 heran. Letztlich reichte es aber nicht zu mehr, der Konter zum Prappacher 5:2 machte den Deckel auf eine Partie. 22 Spieler fielen erschöpft auf den Rasen. Die Prappacher aus Kraftlosigkeit, die Hesselbacher aus Enttäuschung.

Die Statistik

SC Hesselbach: D. Schmitt - Hünnerkopf, Günther, Mauder, M. Heppt (59. Kolano), Schmeiduch (46. S. Müller), Härterich, Haub, Körber (59. D. Heppt), J. Müller, May / SG TSV Prappach/Oberhohenried: Linz - Zimmermann, Knorz (46. Barthelmes), Schirber, Rambacher, Krapf, A. Derra, Barth (69. Schirmer), J. Derra, Hofmann, Zösch (46. Kraft) / SR: Horn (Mönchstockheim) / Zuschauer: 800 / Tore: 0:1 J. Derra (23.), 0:2 A. Derra (29.), 0:3 J. Derra (56.), 0:4 Kraft (63.), 1:4 S. Müller (71.), 2:4 Schmeiduch (77., Elfmeter), 2:5 Rambacher (90.)