Die Serie reißt nach 476 Tagen

Mit dem Besuch von Rot-Weiß Hirschau riss die Serie auf der Zeiler Sportkegelanlage. Die 3:5-Niederlage in der Kegelpartie der zweiten Liga war die erste seit 477 Tagen.

SKK Gut Holz Zeil - Rot-Weiß Hirschau 3:5

Der Spielbeginn hielt eine taktische Umstellung der Zeiler Formation bereit. Neben Marco Endres begann Marcus Werner. Die beiden Zeiler sahen sich Michael Oettl und Daniel Rösch gegenüber, die von Beginn an mächtig Druck ausübten. Das Duell Werner gegen Rösch startete ganz im Sinne der Zeiler. Werner entschied Satz 1 mit 141:131 für sich. Doch dann verlor er die Kontrolle. Rösch steigerte sich im Verlauf der Partie und besiegte Werner deutlich mit 3:1 und 588:555 Kegeln.

Der Start in der Paarung Endres gegen Oettl endete mit 153:153 Holz. Nachdem sich der Zeiler Satz 2 mit 144:134 Keglen sicherte, schnupperte Endres am Punktgewinn. Satz 3 ging überraschend deutlich (134:156) an den Oberpfälzer Oettl. In Satz 4 zeigte Endres Nervenstärke und besiegte seinen sichtlich entnervten Gegner mit 146:138 Kegeln. Damit setzte sich Endres (577 Kegel) mit 2,5:1,5 Sätzen gegen Oettl (581 Kegel) durch.

Patrick Löhr und Holger Jahn bildeten die Zeiler Mittelachse, die bei einem 1:1 nach Punkten, einem Kegelrückstand von 37 Holz hinterherliefen. Jahn zeigte gegen Alexander Held in den ersten beiden Sätzen (296 Kegel) eine gute Partie, lag damit allerdings schon 0:2 zurück, da Held mit 308 Kegeln einen perfekten Start erwischte.

Noch härter traf es Löhr, der mit 145 und 133 Kegeln in den Sätzen 1 und 2 von Patrick Krieger (154, 161) in die Schranken gewiesen wurde. Auch in der Folge konnte Löhr seine Leistung nicht zu 100 Prozent abrufen und musste mit 557 Kegeln den Oberpfälzer Krieger (615 Kegel) ziehen lassen. Besser erging es Jahn, der mit seinem Duellsieg gegen Held (2:2 Sätze/589:585 Kegel) die Zeiler weiter im Spiel hielt.

Bastian Hopp und Olaf Pfaller bekamen mit 91 Holz zwar einen großen Rückstand mit auf den Weg, durch zwei Duellsiege wäre allerdings ein 4:4 möglich gewesen. Gegen Robert Rösch und Bastian Baumer waren die beiden Zeiler gewillt, diese Möglichkeit am Schopf zu packen und zumindest ein Unentschieden über die Ziellinie zu retten.

Olaf Pfaller genügte dabei eine solide Vorstellung. Er setzte sich in einem Duell auf mäßigem Niveau gegen Hirschaus Kapitän Baumer mit 2,5:1,5 Sätzen und 555:536 Kegeln durch. Nun lag es, wie auch zuletzt zu Hause gegen Erlangen, an Bastian Hopp, den entscheidenden Punkt zu machen. Doch mit 134:164 Kegeln verlief der Start alles andere als erhofft. Doch Hopp bewies Kampfgeist und gewann die Sätze 2 (155:148) und 3 (141:136). Am Ende entschied ein Neuner von Robert Rösch kurz vor Ende der Partie zu dessen Gunsten. Satz 4 (135:146) ging an den Gegner, der sich nach 2:2 Sätzen mit 594:568 Kegeln gegen Hopp durchsetzte.

Somit entschieden beide Teams jeweils drei direkte Duelle für sich - die Gesamtkegel mussten den Ausschlag geben. Und genau da war der Gast aus Hirschau besser. Die Zeiler konnten mit 3401 Kegeln nicht an ihre gewohnte Leistung anknüpfen, weshalb sich Rot-Weiß Hirschau mit 3499 Kegeln die beiden Punkte für das höhere Gesamtergebnis sicherte. Damit stand nach 477 Tagen mit 3:5 wieder einmal eine Heimniederlage zu Buche. Mit nunmehr 15:13 Punkten liegt der SKK Gut Holz Zeil dennoch weiterhin auf einem gesicherten Platz 4 der 2. Bundesliga.