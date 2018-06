Die Oberschleichacher Senioren steigen auf

Sie sind die Senioren unter den Mannschaften des Schützenvereins Oberschleichach, aber sie stehen für Qualität: Die Mannschaft "Luftgewehr Auflage" hat die Meisterschaft in der A-Klasse mit 24:0 Punkten errungen und steigt in die Gauklasse auf.Konstante Leistungen zeigten Udo Karg, Siegbert Rhein, Armin Schneider, Adam Neeb und Hubert Karg über die gesamte Saison hinweg, keinen einzigen Wettkampf verloren sie. Im Schnitt schossen sie 940 Ringe je Begegnung, die beste Leistung lieferten sie mit 945,3 Ringen gegen Zeil ab.Zurzeit befindet sich die Mannschaft bereits schon wieder in der Vorbereitung auf die neue Runde, unter anderem steht ein Freundschaftskampf gegen Traustadt an, einer der künftigen Gegner in der Gauklasse.Vorher aber findet beim Schützenverein Oberschleichach noch die Feier zum 60-jährigen Bestehen statt, verbunden mit der Proklamation der Gauschützenmeister. Das Gau-Pokalschießen wurde in diesem Jahr ebenso in Oberschleichach ausgetragen wie das Main-Steigerwald-Bundesschießen. Die Proklamation ist im Rahmen des Schützenfestes am Samstag, 28. Juli, in Oberschleichach. Rechtzeitig zum Fest wurden die neuen Außenanlagen fertig. Das Fest beginnt um 18 Uhr.Lokale Sportnachrichten aufs Handy? Hier geht's zu unserem neuen WhatsApp-Kanal