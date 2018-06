Die Großen zu Gast in Neubrunn

Die ganz großen Stars spielen derzeit in Russland. Trotzdem bot der FC Neubrunn seinen Mitgliedern und Fans hochklassigen Fußball. Der Drittligist FC Würzburger Kickers und die SpVgg Bayreuth kamen für ein Benefizspiel zugunsten der Lebenshilfe Augsfeld in die Neubrunner Steinlein-Arena. Beide Mannschaften haben sich für die kommende Saison einiges vorgenommen und stecken mitten in der Vorbereitung - die Zuschauer durften also ein spannendes Spiel erwarten.



Hartnäckigkeit zahlt sich aus

An Land gezogen hat diese Partie der der Neubrunner Vorstandsvorsitzende Alexander Geißendörfer - weil er sich über die Verteilung der Relegationsspiele im Kreis ärgerte. Das bezog Geißendörfer nicht nur auf seinen FC Neubrunn. Seiner Meinung nach dürften sich einige Vereine im Kreis häufiger über Relegationsspiele freuen als andere - also nahm er den Telefonhörer in die Hand, ließ nicht locker und überzeugte die Würzburger durch seine Hartnäckigkeit. Bis deren Teammanager auf das Neubrunner Sportgelände kam, sich die Gegebenheiten anschaute und zustimmte. Die Neubrunner organisierten die Bayreuther als Testspielgegner und machten die Partie klar.



Kickers und Altstadt haben viel vor

Der Bayreuther Trainer Joe Albersinger sieht das Hauptziel der "Altstadt" in der Weiterentwicklung seiner Mannschaft und gab einen guten Mittelfeldplatz als Ziel für die kommende Saison aus. Das gab er vor Spielbeginn bei Geißendörfer und Stadionsprecher Dieter Schönmüller zu Protokoll. Der Würzburger Sportvorstand Daniel Sauer sprach gar von der "stärksten dritten Liga aller Zeiten", die so stark besetzt sei wie nie zuvor. Mit dabei sind Mannschaften wie Braunschweig oder Cottbus. "Aber wir hoffen, die eine oder andere große Mannschaft etwas ärgern zu können und so viel Punkte wie möglich einzusammeln."



SpVgg Bayreuth -

FC Würzburger Kickers 1:5

Beide Mannschaften stehen schon voll im Training. Das war einigen Spielern vor allem zu Beginn der Partie anzumerken. In der ersten halben Stunde sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen großen Torchancen auf beiden Seiten. Die beste Chance für die Bayreuther ergab sich in der 25. Minute für Ivan Knezevic, der nach einem erfolgreichen Dribbling aber verschoss. Auch Anton Makarenko setzte einen Flankenball von rechts mit dem Kopf knapp neben den Pfosten.

Dann wurde das Spiel schneller. Die Würzburger gewannen zunehmend die Oberhand und in der 34. Minute erzielte Enis Bytyqi den Führungstreffer für die Kickers. Nur kurz darauf erhöhte Enes Küc auf 2:0. Die Bayreuther zeigten aber Moral und kamen wieder zurück: Mit einer guten Einzelleistung setzte sich Anton Makarenko mit einem Konter durch und traf in der 39. Minute zum 1:2.

Mit einer tollen Parade machte der Bayreuther Keeper Sebastian Kolbe nach der Pause eine gute Torchance der Würzburger zunichte. Danach machten die Würzburger den Klassenunterschied aber deutlich: In der 55. Minute erhöhte aber Onur Ünlücifci auf 1:3. Nun hatten die Würzburger immer mehr vom Spiel, waren im Sturm druckvoller - Bayreuth war abgemeldet. Kai Wagner setzte sich auf der linken Außenbahn durch und seinen flachen Schuss vor das Tor verwandelte Dominic Baumann zum 1:4. Der gleiche Spieler stellte in der 84. Minute den 1:5-Endstand her.