Die Eltmanner Volleyballer stehen vorzeitig als Meister fest

Die Eltmanner Heitec Volleys sind vorzeitig Meister der 2. Volleyball-Liga Süd. Der schärfste Verfolger und amtierende Meister TSV Grafing verlor am Mittwochabend sein Nachholspiel bei den AlpenVolleys Haching II mit 2:3. Damit führen die Eltmanner vor ihrem letzten Spiel zum Abschluss der Saison in Freiburg uneinholbar mit vier Punkten und sind selbst bei einer Niederlage von der Tabellenspitze nicht mehr zu verdrängen. Der erhoffte Aufstieg in die Bundesliga ist geschafft. Das Team von Cheftrainer Marco Donat verfolgte in der Elmanner Sporthalle den Livestream der Partie und feierte anschließend spontan den Titelgewinn feuchtfröhlich. Das geplante Training unterhalb der Wallburg fiel aus.