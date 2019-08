Der Sander André Schmitt reißt sich die Achillessehne

Dieter Schlereth wusste es sofort: "Der Knall war deutlich zu hören. Es war die Achillessehne." Was der Trainer des FC Sand (16.) damit meinte, war die erneut schwere Verletzung von André Schmitt, der in der 56. Minute ohne Fremdeinwirkung am Ball aufschrie, auf den Rasen sank und sich an den linken Knöchel griff. Nach rund zehn Minuten wurde der defensive Mittelfeldspieler vom Platz getragen, im Krankenhaus bestätigte sich die Diagnose: Achillessehnenriss. Damit wurde die 1:3-Niederlage in der Fußball-Bayernliga Nord gegen den Aufsteiger ASV Cham (6.) zur Nebensache.

Mit dem Ausfall Schmitts füllt sich das Sander Lazarett mit nunmehr sechs Patienten. FCS-Coach Schlereth gehen langsam aber sicher die Spieler aus. Das war allerdings auch schon vor dem Anpfiff der Fall. In der Viererkette vor dem stark spielenden Torwart Stefan Klemm bot Schlereth neben Kapitän André Karmann diesmal Max Witchen sowie außen Kevin Steinmann und Ralph Thomann auf. Diese neu formierte Abwehrreihe offenbarte im ersten Durchgang große Schwächen - vor allem auf den Außenbahnen. Besonders Thomann hatte es mit dem wieselflinken Daniel Engl schwer.

Probleme hatten die Sander auch im Spielaufbau. Cham stellte ab der Mittellinie geschickt zu, Karmann fand kaum Anspielstationen, so dass der Ball mehrfach hin und her geschoben wurde. Ganz anders die Gäste: Die überbrückten mit einfachen Pässen und einer gewonnenen Zweikampfquote von gefühlten 100 Prozent schnell das Mittelfeld und kamen immer wieder gefährlich in den Sander Strafraum.

So fiel auch die Führung. Friedrich Liederer schüttelte im Mittelfeld locker zwei Sander ab, passte steil auf Daniel Engl, der zunächst an Klemm scheiterte, im zweiten Versuch aber vom Sander Keeper von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte ASV-Torjäger Liederer mit seinem vierten Saisontreffer souverän zum 0:1 (21.). Reaktion? im Prinzip Fehlanzeige. Dennoch kam Sand zum Ausgleich, das allerdings kurios. Einen Befreiungsschlag verpasste zunächst ASV-Kapitän Fran-Xaver Brandl, dann schlug Schafberger über den Ball, und Thorsten Schlereth hatte freie Bahn. Aus 18 Metern überwand er Gäste-Keeper Stefan Riederer zum 1:1 (23.).

Aber vom Anstoß weg spielte Cham gleich wieder steil auf Engl. Der nutzte Kevin Steinmanns zögerliches Eingreifen und traf zur erneuten Führung für die Oberpfälzer (25.). Alle drei Tore binnen vier Minuten offenbarten die Defensivschwächen auf beiden Seiten.

Dass es bis zur Pause nicht weitere Treffer gab, lag an der nun verbesserten Konzentration in den Abwehrreihen, aber auch am Nachlassen des Chamer Angriffsschwungs. Von Sand war offensiv weiter nichts zu sehen. Das änderte sich allerdings nach der Pause. Sand ging nun aggressiver zu Werke, störte früher und erhöhte das Tempo. Chancen gab es allerdings nicht. Und auch den Schock nach 56 Minuten steckten die "Korbmacher" weg. Thorsten Schlereth machte nun Dampf über die linke Seite, es roch nach dem Ausgleich. Der aber fiel trotz aller Bemühungen nicht, auch wenn der Ball nach einem Schuss von Shaban Rugovaj schon über die Linie guckte, vom Innenpfosten aber zurück ins Feld rollte (81.). Bei den ASV-Kontern in der Schlussphase hätte das 1:3 schon längst fallen müssen, Klemm hielt Sand aber im Spiel, war in der 95. Minute aber doch machtlos. Marco Faltermeier machte den Deckel auf ein aus Sander Sicht sehr unglücklich verlaufenes Spiel.

Die Statistik

FC Sand: Klemm - Karmann, Witchen, Thomann, Steinmann, Klauer (68. Gonnert), Schmitt (59. Zeiß), Rippstein (83. Lörzer) Wagner, T. Schlereth, Rugovaj / ASV Cham: Riederer - Brandl, Namir, Kufner, Schafberger (75. Zollner), Wich, Engl (84. Berzl), Meyer, Kordick (90.+3 Faltermeier), Plänitz, Lieder / SR: Dinger (Bischofsgrün) / Zuschauer: 200 / Tore: 0:1 Lieder (21., Elfmeter), 1:1 T. Schlereth (23.), 1:2 Engl (25.), 1:3 Faltermeier (90.+5) / Gelbe Karten: Karmann, Wagner, Steinmann / Brandl, Kordick / Besonderes Vorkommnis: Achillessehnenriss bei André Schmitt (Sand, 56.)