Der Klassenerhalt ist das Ziel der Eltmanner Heitec Volleys

Die Eltmanner Heitec Volleys haben ihren Kader für die Bundesliga einmal auf links gedreht. Libero Tobias Werner und Zuspieler Merten Krüger sind die einzig verbliebenen Akteure des Zweitligameisters. "Der Schritt von der zweiten Liga in die erste ist ein enorm großer", rechtfertigt Trainer Marco Donat die Einkaufstour der Volleys. "Dieser ist vielen Spielern nicht möglich gewesen." Herrschen in der zweiten Liga noch semi-professionelle Strukturen, ist die erste Liga ein Profibetrieb. Soll heißen: Tägliches Training, an manchen Tagen sogar zweimal, ist unerlässlich. Um mithalten zu können, wurde die Mannschaft kräftig aufgerüstet.

Mittelblocker kommt aus Modena

Die neueste Errungenschaft ist Mittelblocker Luuc Van der Ent. Der 21-Jährige ist holländischer Nationalspieler und wechselt vom italienischen Spitzenklub Pallalovo Modena auf Leihbasis zu den Heitec Volleys. "Dass ein solcher Spieler zu uns kommt, ist nicht normal", sagte Donat. "Da mussten wir zugreifen." Zur besseren Einordnung gab der Cheftrainer ein anschauliches Beispiel aus dem Fußball: "Modena ist nicht der FC Barcelona, aber Paris. St. Germain."

Van der Ent soll beim Aufsteiger Spielpraxis sammeln. Allerdings wird er erst im September zur Mannschaft stoßen, da der 21-Jährige für Holland bei der Europameisterschaft am Ball sein wird. Mit der Verpflichtung van der Ents sind die Kaderplanungen der Volleys weitgehend abgeschlossen. Nur ein Außenangreifer soll noch geholt werden. "Da befinden wir uns in Gesprächen", ließ Donat wissen. Schon jetzt hat der Trainer eine ambitionierte Mannschaft für die Bundesliga zusammengestellt.

Team muss sich erst finden

Er tritt aber auf die Euphoriebremse: "Wir haben zwar viele Topspieler, aber ich muss daraus erst einmal eine Mannschaft formen." Die Zielsetzung für die neue Saison unterscheidet sich daher nicht von anderen Aufsteigern. "Es zählt nur der Klassenerhalt, alles andere wäre vermessen", betonte Donat.

Die anderen Teams wie Berlin und Friedrichshafen kennen den herrschenden Druck seit Jahren, da müssten sich die Heitec Volleys als einziger Aufsteiger erst einmal darauf einstellen und lernen, damit umzugehen. Um die nötigen Punkte für den Ligaverbleib zu sammeln, hat der Heitec-Trainer bereits einen Plan. Die erste Sechs soll aus erfahrenen Spielern wie dem 34-jährigen Brasilianer Roosevelt Filho bestehen, während in der zweiten Sechs die jungen Spieler "Dampf machen" sollen. Darin sieht Donat die perfekte Mischung, um das Maximum aus seinem Team herauszuholen. "Ich hoffe, dass wir mit diesem Kader die eine oder andere Überraschung schaffen können", sagt Donat.

Vorbereitung startet am 5. August

Die Vorbereitung nimmt der Aufsteiger am Montag, 5. August, in der Georg-Schäfer-Halle auf. Anfang September will Marco Donat in einem einwöchigen Trainingslager seiner Mannschaft den nötigen Feinschliff verpassen, ehe die Bundesligasaison am 12. Oktober mit einem Auswärtsspiel beim VfB Friedrichshafen beginnt.