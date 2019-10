Der ESC Haßfurt in der neuen Saison: wieder eine Frage des Kontingents

Die "Hawks" des ESC Haßfurt starten am Samstag (17.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim EHC Bayreuth 1b in die neue Saison der Eishockey-Landesliga, Gruppe 1. Ob dann auch ein richtiger Sieg mit nach Hause genommen werden kann? Dies liegt zum einen an den "Hawks" selbst, zum anderen am Münchner Landgericht: Schlüpfen mit Jan Trübenekr, Daniel Hora, Michal Babkovic und David Hornak alle vier Kontingentspieler gleichzeitig in das ESC-Trikot, war vermutlich die einstweilige Verfügung gegen die Beschränkung von EU-Ausländern erfolgreich. An diesem Mittwoch will sich das Gericht mit einer vom ESV Burgau beantragten einstweiligen Verfügung gegen die Durchführungsbestimmungen des BEV befassen, die der vor Monaten eingereichten Klage vorangeht.

Auch für den neuen Trainer Volker Hartmann keine einfache Situation. Dennoch richtet sich sein Hauptaugenmerk auf das aktuell Machbare, und er möchte sich "so gut wie möglich auf den sportlichen Aspekt " konzentrieren. Mit der Vorbereitung zeigt sich der Bayreuther jedenfalls "sehr zufrieden". Alle hätten gut mitgezogen. "Wir konnten eine gute Grundlage für die kommenden Punktspiele schaffen. Herausheben möchte ich keinen, da wirklich alle einen guten Eindruck hinterlassen haben", lobt er seine Schützlinge.

Selbst die hohen Niederlagen gegen Bad Kissingen und die EG Diez-Limburg ändern nichts an seinem Gesamtbild. "Wir haben nur gegen höherklassige Gegner gespielt und ich habe daraus viel Eindrücke sammeln können", betont er. Nach oben sei aber "immer Luft. Das ist eben meine Aufgabe, alles von dem Jungs herauszuholen, was möglich ist, um auch Erfolg zu haben." Als Handicap nennt der 43-Jährige andererseits die zahlreichen verletzungs- und krankheitsbedingten sowie privaten Ausfälle, so dass ihm oft nur ein Mini-Kader zur Verfügung stand. Deshalb ist man in der ESC-Führungsetage bemüht, noch "den ein oder anderen Spieler, der auch weiterhilft, zu verpflichten". Vor allem in der Verteidigung. Der zuletzt gegen Schweinfurt getestete Christian Masel wäre ein Kandidat.

Wo werden die "Hawks" nach der Vorrunde stehen, die am 5. Januar 2020 mit einem Heimspiel gegen den EHC Bayreuth 1b endet? "Wenn wir komplett spielen können und von Verletzungen verschont bleiben, können wir eine gute Hauptrunde spielen. Ein Platz unter den ersten Vier wäre natürlich schon klasse", sagt Hartmann und bezeichnet den ERSC Amberg als "einen heißen Favoriten auf Platz 1". Dem pflichtet ESC-Vorstand Martin Reichert bei. "Die Amberger haben sich nochmals hochkarätig verstärkt. Es ist mir ein Rätsel, weshalb sie mit solch einem Kader jedes Jahr den Aufstieg verfehlen." Insgesamt zählen für den Sylbacher "alle Teilnehmer der Landesliga" als Konkurrenten. "Es wird keine Selbstläufer geben, und wir müssen in jedem Spiel alles geben, um zu gewinnen."

In finanzieller Hinsicht läuft beim ESC Haßfurt "alles nach Plan", wie Andreas Kurz versichert. Auch sonst zeigt sich der Vorstandssprecher mit den aktuellen Geschehnissen im Verein "recht zufrieden. Wir haben natürlich wie vor jeder Saison noch einige Baustellen in sehr vielschichtigen Bereichen", räumt er ein. Ein ganz wichtiger Punkt sei in diesem Jahr der ökologische Fußabdruck des ESC. So sollen beispielsweise Einwegbecher oder Einwegverpackungen komplett aus der Eishalle verbannt werden. "Wir sind uns bereits mit einigen Sponsoren einig, mit deren Unterstützung auf Mehrweg umzustellen", freut er sich. Über zusätzliche personelle Unterstützung "rund um den Spielbetrieb " würde er sich noch freuen. Gesucht werden Zeitnehmer, Sicherheitskräfte oder Personal für die Bewirtung.

Die "Hawks" hatten in der inoffiziellen Endtabelle der vergangenen Verzahnungsrunde "nur" 20 Punkte auf dem Konto, zu wenig für die Bayernliga. Offiziell waren es null, da die Haßfurter die Begrenzung von Kontingentspielern ignorierten und jeder Sieg als Niederlage gewertet wurde.

Die Termine des ESC Haßfurt in der Vorrunde

Samstag, 5. Oktober: EHC Bayreuth 1b - ESC Haßfurt (17.30 Uhr)

Sonntag, 13. Oktober: ESC Haßfurt - ESC Vilshofen (18.30 Uhr)

Freitag, 18. Oktober: Black Bears Freising - ESC Haßfurt (20.15 Uhr)

Sonntag, 20. Oktober: ESC Haßfurt - TSV Trostberg (18.30 Uhr)

Freitag, 25. Oktober: ESC Haßfurt - EV Pegnitz (19.30 Uhr)

Sonntag, 27. Oktober: ESV Waldkirchen - ESC Haßfurt (17.30 Uhr)

Freitag, 1. November: ESC Haßfurt - VER Selb 1b (19.30 Uhr)

Sonntag, 3. November: ESV Vilshofen - ESC Haßfurt (17.15 Uhr)

Freitag, 8. November: ESC Haßfurt - ERSC Amberg (19.30 Uhr)

Freitag, 15. November: ESC Haßfurt - EV Dingolfing (19.30 Uhr)

Sonntag, 17. November: EV Moosburg - ESC Haßfurt (17.15 Uhr)

Freitag, 22. November: VER Selb 1b - ESC Haßfurt (20 Uhr),

Sonntag, 24. November: ESC Haßfurt - ESV Waldkirchen (18.30 Uhr)

Sonntag, 1. Dezember: TSV Trostberg - ESC Haßfurt (17.30 Uhr)

Freitag, 6. Dezember: EV Pegnitz - ESC Haßfurt (19.30 Uhr)

Sonntag, 8. Dezember: EV Dingolfing - ESC Haßfurt (18 Uhr)

Freitag, 13. Dezember: ESC Haßfurt - EV Moosburg (19.30 Uhr)

Freitag, 20. Dezember: ERSC Amberg - ESC Haßfurt (20 Uhr)

Sonntag, 22. Dezember: ESC Haßfurt - Black Bears Freising (18.30 Uhr)

Sonntag, 5. Januar: ESC Haßfurt - EHC Bayreuth 1b (18.30 Uhr)