Der Abstiegskampf geht weiter: FC Sand zum Nachholspiel beim WFV

Es geht wieder los für den FC Sand: Am Samstag fährt die Schlereth-Elf mit viel Selbstvertrauen im Gepäck nach Würzburg zum Viertplatzierten der Fußball-Bayernliga. Neben den guten Ergebnissen in den Testspielen sorgen vor allem einige Vertragsverlängerungen für gute Laune. Sind die Sander gewappnet für die zweite Runde des Abstiegskampfes? Anpfiff beim Nachholspiel gegen den WFV ist um 14 Uhr. Würzburger FV - FC Sand Nachdem André Karmann seinen Vertrag bei den Korbmachern verlängerte, zogen in der Winterpause Abwehrroutinier Johannes Bechmann und Spielmacher Sebastian Wagner nach. Auch bezüglich des Trainers verkündete Sportleiter Erich Barfuß gute Nachrichten: Dieter Schlereth wird den Sandern mindestens eine weitere Spielzeit erhalten bleiben. Auch wenn sich der FC Sand im Winter nicht personell verstärkte, sorgen die Verantwortlichen durch die Bindung wichtiger Leistungsträger für Stabilität.

Verzichten muss der FCS auf Mittelfeldspieler André Schmitt (Achillessehnenentzündung) und Verteidiger Julian Klauer, der mit Hüftproblemen kämpft und nun von Physiotherapeut Peter Hofmann in Aidhausen behandelt wird. Sebastian Wagners Zehenbruch ist zwar verheilt, doch plagten den Spielmacher muskuläre Probleme. Für einen Einsatz am Samstag sollte es allerdings reichen.

Sven Wieczorek, der sich im ersten Vorbereitungsspiel gegen Oberschwarzach verletzte und per Rettungstrage vom Platz gebracht werden musste, wird in dieser Saison wohl zu keinem Einsatz mehr kommen. Das Wadenbein ist gebrochen, die Bänder im Sprunggelenk sind gerissen und das Syndesmose-Band ist geschädigt.

Nichtsdestotrotz kann die Schlereth-Elf mit breiter Brust in die Würzburger Zellerau fahren. Die Sander blieben in den vier Vorbereitungsspielen im Winter ohne Niederlage und fuhren drei Siege ein. Auch wenn die Sander gegen Oberschwarzach (Bezirksliga) und Sassanfahrt (Kreisliga) in Rückstand gerieten, bewiesen sie Moral und behielten ihre weiße Weste. Das Fazit: Die Defensive stand größtenteils sicher und souverän, nach vorne war jedoch Luft nach oben. Trotz der 12 Tore in vier Partien muss sich die Chancenverwertung noch deutlich steigern.

Allzu viele Chancen wird der FC Sand gegen das Team von Marc Reitmaier nicht bekommen - es gilt, jede Möglichkeit zu nutzen. Mit 22 Gegentoren stellen die Würzburger die zweitbeste Defensive der Liga. Die Formkurve der Reitmaier-Elf zeigt allerdings nach unten: Drei der vorangegangen fünf Partien gingen verloren. Die Chance auf die Meisterschaft ist immer noch da, doch die 1:3-Niederlage gegen Tabellenführer Aubstadt warf den Würzburger FV im Titelrennen zurück.

Sportleiter Erich Barfuß will den Schalter auf Bayernligamodus umschalten: "Wir hatten insgesamt eine gute Vorbereitung, aber die Punkterunde ist ein anderes Kaliber. Würzburg ist eine spielstarke Mannschaft mit hoher Qualität. Wir müssen volle Konzentration, taktische Disziplin und Kampfgeist in die Waagschale werfen, um dort zu bestehen." Nun ist jeder Punkt für Sand entscheidend.

FC Sand: Geier, Klemm - Flachsenberger, Karmann, Gonnert, Witchen, Steinmann, Rippstein, Schlereth D., Schmitt D., Krug, Moser, Bischoff, Reith, Schlereth T., Wagner, Rugovaj