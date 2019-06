Das neue Gesicht der Heitec Volleys

Bei den Heitec Volleys nimmt das Personal-Karussell nach dem Aufstieg in die erste Volleyball-Bundesliga immer mehr Fahrt auf. Inzwischen kristallisiert sich heraus, dass von der Meistermannschaft aus der vergangenen Zweitligasaison nur wenige Akteure den schweren Weg ins Oberhaus des deutschen Volleyballs gehen möchten. Aller Voraussicht nach wollen lediglich der erfahrene Zuspieler Merten Krüger und Jung-Libero Tobias Werner zukünftig unter Profibedingungen trainieren und spielen.

Deshalb werden die Eltmanner Fans in der am 12. Oktober mit einem Gastspiel beim Ex-Champions-League-Gewinner Friedrichshafen beginnenden Punkterunde ein auf nahezu allen Positionen verändertes Team erleben.

Manager Rolf Werner und Cheftrainer Marco Donat können diese Entwicklung nachvollziehen. Unisono unterstreichen sie: "Der Aufstieg in die erste Liga ist für alle eine riesige Herausforderung und verändert vieles. Zukünftig wird zweimal täglich trainiert. Beruf und Sport sind dabei nur schwer unter einen Hut zu bringen. Wir haben allen sehr gute Angebote unterbreitet. Aber bei einigen Forderungen konnten wir nicht mithalten. Für ihre Entscheidung haben wir Verständnis."

Auch Publikums-Liebling Mircea Peta wird dem zukünftigen Kader nicht mehr angehören, ebenso wie die Leistungsträger Maximilian Kolbe, Sven Kellermann und Kapitän Sebastian Richter. Er beendet seine Karriere und will sich neuen Managementaufgaben widmen. Zur Zeit unterstützt er bereits Trainer Donat bei den personellen Planungen für die neue Saison und beim Scouting von möglichen Neuzugängen. Alle verdienten Spieler werden demnächst noch extra verabschiedet.

Trotz zahlreicher Abgänge besteht zu Pessimismus bezüglich des neuen Bundesliga-Kaders überhaupt kein Anlass. Im Gegenteil, wie Donat verrät: "Wir werden eine starke Truppe aus zum Teil international erfahrenen Haudegen und jungen Wilden in den Kampf um den Klassenerhalt schicken, mit denen wir nicht zur Schießbude der Liga werden, sondern absolut wettbewerbsfähig sind. Weitere Details möchte der 38-jährige Meistertrainer erst in den nächsten Wochen bekannt geben: "Wenn die Tinte unter den Verträgen trocken ist."

Perfekt sind bereits die Verpflichtungen des österreichischen Jung-Nationalspielers Mathäus Jurkovics (Mittelblocker) und des brasilianisch-französischen Top-Stars "Kadu" Carlos Antony (Außenangreifer), der mit Paris Volley zweimal Meister wurde und zuletzt das Trikot des Erstligisten AS Saint-Jean-d'Illac, einem Verein in der Nähe von Bordeaux, trug.

Mit dem 27-jährigen Irfan Hamzagic kommt jetzt ein weiterer Neuzugang aus der starken ersten französischen Eliteklasse. Der gebürtige 2,01 Meter große Serbe spielte zuletzt in Cannes an der französischen Rivera und gehörte zu den 15 besten Scorern der ersten Liga. Der serbische Nationalspieler besitzt ausgezeichnete Referenzen. Mit OK Novi Pazar gewann er 2017 und 2018 den serbischen Pokal, wurde dabei zweimal zum wertvollsten Spieler (MVP) und zum besten Diagonalspieler und Punktesammler der ersten serbischen Liga gewählt. International nahm er mit Buducnost und OK Novi Pazar am internationalen CEV-Cup teil.

Der Serbe soll eine zentrale Rolle im Bundesliga-Team der Heitec Volleys übernehmen. "Ich halte große Stücke von ihm", betont Donat, "wir haben ihn intensiv beobachtet und sind von seinen hohen Qualitäten total überzeugt. Er besitzt einen brandgefährlichen Aufschlag, den er mit viel Druck platziert serviert und er kann in der Offensive am Netz viele Bälle verwerten. Aber auch in der Abwehr ist er uns als großer Kämpfer aufgefallen. An ihm werden wir viel Freude haben."