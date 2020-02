Das nächste Topteam wartet auf die Heitec Volleys Eltmann

Erneute Herkulesaufgabe für die Heitec Volleys Eltmann in der Volleyball-Bundesliga: Am Mittwochabend (19.30 Uhr) empfängt das Schlusslicht den Tabellenzweiten, die Alpenvolleys Unterhaching, in der Georg-Schäfer-Halle.

Wie es gegen einen Großen der Liga funktionieren kann, hat das Team von Trainer Marco Donat vor 14 Tagen gezeigt, als es in einer umkämpften Begegnung den VfB Friedrichshafen mit 3:2 niedergerungen hatte.

Und ein nicht zu verachtender Punkt ist, dass die Eltmanner in der Georg-Schäfer-Halle seit eineinhalb Jahren ungeschlagen sind. Wenn es nach Heitec-Topscorer Irfan Hamzagic geht, soll das auch so bleiben. "Wir haben bewiesen, dass wir zu Hause jedes Team schlagen können", sagt der Diagonalangreifer. Einen Selbstläufer erwartet Hamzagic aber nicht: "Unterhaching hat ein qualitatives Team mit sehr vielen guten Spielern."

Haching in Berlin chancenlos

Die Unterfranken haben gegen die Hachinger, die seit 2017 mit Innsbruck kooperieren, keinen Druck. Der liegt bei den Gästen. Das Team um Trainer Stefan Chrtiansky überholte am vergangenen Sonntag den VfB Friedrichshafen und sicherte sich mit dem 3:0-Heimsieg gegen Düren den Tabellenplatz direkt hinter Branchen-Primus Berlin Volleys.

Ihren Lauf würden die Hachinger nur ungerne unterbrechen: Seit dem 1. Dezember haben die Alpenvolleys 18 Punkte aus sieben Spielen gesammelt. Nur gegen Tabellenführer Berlin waren sie in der Max-Schmeling-Halle mit 1:3 chancenlos.

Heitec-Trainer Donat ordnet die kommende Begegnung entsprechend ein: "Mit Unterhaching kommt eine starke und erfahrene Mannschaft zu uns nach Eltmann. Die letzten Ergebnisse in der Bundesliga und im CEV-Cup unterstreichen dies umso mehr."

Donat verspricht, dass sein Team keinen Punkt abschenken und sich gegen die Gäste wehren wird. Die spielfreie Zeit nach dem Friedrichshafen-Spiel haben die Eltmanner genutzt, um intensiv zu trainieren. Am vergangenen Wochenende bat Donat zu Extra-Einheiten. Für Donat sind die Alpenvolleys zweifelsfrei der große Favorit, "aber wir haben gesehen, was in Eltmann mit unseren Fans im Rücken möglich ist".

Ukrainer ersetzt Australier

Für den Rest der Hauptrunde und die anstehenden Play-offs ab Ende März haben die Alpenvolleys am vergangenen Donnerstag und unmittelbar vor Schließung des Transferfensters noch einen Ersatz für den abgewanderten Australier Max Staples gefunden. Mit dem 28-jährigen Dmytro Shavrak holten sie sich einen in Italiens A2-Serie gereiften Spieler, der über Dubai nun nach Unterhaching gewechselt ist.

In Dubai ist die Saison bereits beendet, deshalb war es möglich, den Ukrainer zu verpflichten. "Ich bin froh, dass wir uns mit Dmytro einigen konnten, er war sicher einer der besten Spieler, die auf dieser Position frei waren" sagt Gästetrainer Chrtiansky. "Dmytro ist ein sprungstarker Außenangreifer mit viel Erfahrung und einem sehr guten Service, er wird uns sicher weiterhelfen können." Dennoch wird er das überraschende Ergebnis der Eltmanner aus dem zurückliegenden Heimspiel als deutliche Warnung an sein Team ausgegeben haben.

Eltmanns Hamzagic stört das wiederum nicht: "Wir sind bereit für das nächste Kracherspiel, ich wünsche mir, dass wir ein gutes Spiel abliefern. Nach dem Erfolg gegen den VfB hoffen wir, dass mehr Zuschauer in die Halle kommen werden." red