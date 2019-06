Breyer bleibt dem ESC Haßfurt erhalten

Dualer Student, Nachwuchstrainer und Eishockeyspieler in Personalunion: Mit seinen 22 Jahren gehört Michael Breyer mittlerweile fest zum ESC Haßfurt. Daher freuen sich die Verantwortlichen sehr, mit dem jungen Stürmer in eine weitere, seine insgesamt vierte, Saison zu gehen. "Bei Michi passt einfach das Gesamtpaket", zeigen sich die Vorstandsmitglieder Martin Reichert und Andreas Kurz über die Vertragsverlängerung mit ihrem Auszubildenden, der sich "mit Sicherheit noch steigert", äußerst zufrieden. In der vergangenen Spielzeit erzielte der gebürtige Schongauer in 33 Pflichtspielen 26 Punkte (elf Tore). Zuletzt absolvierte der 22-Jährige seine "Learn-2-Play" Trainerlizenz in Füssen und ist im Nachwuchs hauptverantwortlich für die U11 der "Young Hawks".