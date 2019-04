Bleibt der TSV Kirchaich am VfR Hermannsberg dran?

Vier Punkte fehlen dem TSV Kirchaich auf Rang 2 in der Kreisklasse Schweinfurt 3. Jedoch haben die "Aicher" gegenüber dem VfR Hermannsberg noch ein Spiel in der Hinterhand. Für beide Teams ist also punkten angesagt.

Kreisklasse Schweinfurt 3

TSV Knetzgau II - SC Trossenfurt/Tretzendorf

Hat die 16:0-Klatsche den Abstieg der Knetzgauer Reserve besiegelt? Viel wird davon abhängen, wie der TSV im Heimspiel gegen den SC Trossenfurt reagiert. Für die Gäste ist in dieser Saison nicht mehr viel Bewegung drin, mit 33 Punkten steht der SC gefestigt auf Rang 5. SC Geusfeld - TV Haßfurt Abstiegskampf pur bietet die Partie zwischen Geusfeld und den Haßfurter "Turnern". Punktgleich stehen die Hausherren über, der TV Haßfurt unter dem Strich - obwohl die Gäste die bessere Tordifferenz haben. Diese ist jedoch auf Kreisebene unerheblich, am Saisonende würde ein Entscheidungsspiel anstehen. Der TV Haßfurt unterlag zuletzt Spitzenreiter Unterhohenried, die Geusfelder dem TSV Kirchaich. Beide Mannschaften wollen nun einen Sieg nachlegen. SpVgg Untersteinbach - TSV Kirchaich

Ein Sieg der "Aicher" würde die Chancen auf den Relegationsplatz wahren, weil der VfR Hermannsberg in diesem Fall nur einen Punkt besser wäre - so einfach ist die Rechnung. Doch auch bei einer Niederlage in Untersteinbach müsste die Ribeiro-Truppe ihre Hoffnungen nicht begraben. Das Hinspiel gewann der TSV deutlich mit 7:1. TSV Zell - VfR Hermannsberg Beim TSV Zell hat der VfR Hermannsberg die Möglichkeit, seinen Rang 2 zu sichern. Leicht wird dieses Vorhaben jedoch nicht, benötigen die Zeller im Abstiegskampf ebenfalls jeden Zähler. Läuft es wie im Hinspiel, sollte der VfR siegreich bleiben: Dort gewann Hermannsberg klar mit 5:1. SG Dampfach/Obertheres - TSV Westheim

Stellt die SG Dampfach tatsächlich noch einmal den Kontakt zur Spitzengruppe her? Bei einem Sieg gegen Westheim wäre dieses Szenario nicht mehr unwahrscheinlich. Doch auch die Gäste brauchen einen Sieg und würden mit einem Dreier mit Haßfurt und Geusfeld gleichziehen. RSV Unterschleichach - FC Sand III

Im Duell der Tabellennachbarn geht es für beide Mannschaften mehr oder weniger um die goldene Ananas. Sowohl nach oben als auch nach unten dürfte nicht mehr viel gehen. Somit geht es nur um die Ehre: Sand will Revanche für das 1:5 im Hinspiel. Spfr. Unterhohenried - SV Fatschenbrunn

Verleiht der 16:0-Kantersieg der "Fatschis" genug Selbstvertrauen, um dem ungeschlagenen Tabellenführer die ersten Saisonniederlage beizubringen? Mitbekommen haben die "Höreder" sicherlich, was da am vergangenen Wochenende in Fatschenbrunn passiert ist. Doch haben die ungeschlagenen Sportfreunde ebenfalls genug Selbstvertrauen, um zuversichtlich in das Spiel zu gehen.

Kreisklasse Schweinfurt 4

SC Maroldsweisach - SG Stadtlauringen II

Der SC Maroldsweisach steht mächtig unter Zugzwang. Die "Marokkaner" gaben das Derby in Burgpreppach ab und stehen in der Tabelle mit 13 Punkten ganz unten. Es ist aber noch nicht alles verloren, im Keller geht es eng zu. Im Heimspiel gegen die SGS braucht die Elf von Trainer Appelmann, der nach der Saison den SCM Richtung Heubach verlässt, einen Dreier. SSV Gädheim - TSV Burgpreppach

Der TSV Burgpreppach hat nach der Übernahme der Mannschaft durch Spielertrainer Aumüller sichtlich an Spielstärke zugelegt. Die Füchse haben sich auf Rang 11 vorgearbeitet, was jedoch noch nicht den sicheren Klassenerhalt bedeutet. Beim punktgleichen SSV Gädheim steht die nächste wichtige Partie auf dem Programm.