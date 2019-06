Bei den Sandern herrscht weiter Torlaune

Der Fußball-Bayernligist FC Sand testete am Wochenende gleich doppelt. Die Mannschaft von Trainer Dieter Schlereth bezwang am Samstag den Landesligisten FC Fuchsstadt deutlich mit 5:0 (2:0). Am Sonntag waren die Sander zu einem Kurzturnier des SV Euerbach/ Kützberg geladen. Hier erspielten sich die Sander den Sieg. FC Sand - FC Fuchsstadt 5:0 Wegen des starken Regens kurz vor Spielbeginn wurde die Partie kurzfristig auf den Kunstrasenplatz im Sander Seestadion verlegt. Die Sander begannen vor rund 50 Zuschauern sofort druckvoll und ließen den Fuchsstadtern wenig Raum zur Entfaltung. Die logische Konsequenz war das 1:0 der Hausherren durch Sebastian Wagner (17. Minute), der nach einem schönen Sololauf zur Führung der Schlereth-Elf vollstreckte. Der Bayernligist ließ weiter Ball und Gegner laufen, zwingende Chancen blieben jedoch Mangelware. Nachdem sich erneut Wagner gut durchgesetzt und den herauseilenden Keeper der Gäste bereits überlupft hatte, drückte der mitgelaufene Sander Stürmer Philipp Markof den Ball zum 2:0-Halbzeitstand (39.) über die Linie.

Nach der Pause machte sich beim Landesligisten aus Fuchsstadt der Kräfteverschleiß bemerkbar. Die "Korbmacher" konnten personell aus dem Vollen schöpfen und ersetzten die komplette Mannschaft der ersten Hälfte. Die "Fuschter" tauschten lediglich zweimal. Der FCS blieb weiter druckvoll und erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel durch Kevin Steinmann (47.) auf 3:0. André Lörzer (58.) und Dominik Rippstein (77.) machten den auch in der Höhe verdienten Teststpielerfolg im Seestadion perfekt. Der Sportliche Leiter des FC Sand, Erich Barfuß, sagte: "Wir gingen als verdienter Sieger vom Platz, auch wenn noch einiges verbessert werden muss, ehe die Punkterunde beginnen kann."

Die Spiele des Kurzturniers beim SV Euerbach/Kützberg liefen jeweils über zweimal 30 Minuten, vertreten waren neben dem siegreichen FC Sand die DJK Wiesentheid, der SV Euerbach/Kützberg und der TSV Gochsheim.

Die Ergebnisse

HALBFINALE SV Euerbach/K. - TSV Gochsheim 1:2 FC Sand - TSV/DJK Wiesentheid 2:0 SPIEL UM PLATZ 3 SV Euerbach/K. - TSV/DJK Wiesenth. 1:2 FINALE TSV Gochsheim - FC Sand 0:3