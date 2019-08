Bayernliga Nord: FC Sand will Pleitenserie stoppen

Es scheint schon fast wie eine Art Tradition beim FC Sand zu sein: Jahr für Jahr finden sich die "Korbmacher" nach den ersten Spielen direkt im Abstiegskampf wieder. Ähnlich der vergangenen Saison steckt der FCS nach sieben absolvierten Partien und mageren vier Punkten im Tabellenkeller der Bayernliga Nord fest. Der Auftaktniederlage gegen Großbardorf (1:3), folgten ein Sieg (2:0 beim TSV Abtswind) und ein Unentschieden (1:1 bei Viktoria Kahl). Seither tat sich allerdings wenig auf dem Punktekonto der Mannschaft von Trainer Dieter Schlereth. Vier Niederlagen in Serie bedeuten Tabellenplatz 16, bei 8:16 Toren. Und heute (15.30 Uhr) sollte die Schlereth-Elf im Sander Seestadion gegen die DJK Ammerthal besser punkten, wenn der Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht komplett verloren gehen soll.

Dass dies allerdings kein leichtes Unterfangen werden wird, weiß auch der Sportliche Leiter der Unterfranken, Erich Barfuß: "In unserer jetzigen Situation ist jeder Gegner eine Herausforderung, denn wir befinden uns schon wieder mitten im Abstiegskampf, und unsere Verletztenliste wird immer größer."

Neben den Langzeitverletzten Sven Wieczorek (Beinbruch) und Andre Schmitt (Achillessehnenriss), gesellen sich weiterhin Danny Schlereth, Christopher Gonnert (beide Muskelfaserriss), Thomas Durst (Knieverletzung), Shaban Rugovaj (privat verhindert) sowie der rotgesperrte Innenverteidiger Mert Topuz dazu.

Die Oberpfälzer stehen nach erst sechs absolvierten Partien und daraus resultierenden acht Punkten auf Rang 9 der Tabelle und mussten sich lediglich den Spitzenteams aus Eltersdorf (2. Platz/1:6) und Vilzing (4./0:1) geschlagen geben. Die Ammerthaler gingen nahezu runderneuert in die aktuelle Saison. Zwölf Zugängen stehen acht Abgänge gegenüber. Die Findungsphase scheinen die Mannen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach allerdings sehr gut verkraftet zu haben. "Ammerthal hat zwar einige Spielerwechsel zu verzeichnen, aber hat sich damit bestimmt auch noch besser aufgestellt, was der Sieg gegen Abtswind und das Remis gegen Großbardorf unterstreichen", so Barfuß, der aber nichts davon hält, den Kopf in den Sand zu stecken und hofft: "Wir müssen die Situation so nehmen. Die Breite unseres Kaders ist vorhanden, so dass wir im Heimspiel gegen Ammerthal alles daran setzen werden, auch hier etwas Zählbares einzuspielen."

red Aufgebot: Klemm, Geier - Klauer, Bechmann, Steinmann, Thomann, Karmann, Wagner (?), Rippstein, Wittchen, Moser, Zeiß, Lörzer, Hart, Tscherner, Schlereth.