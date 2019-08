Bayernliga Nord: FC Sand verliert auch beim ATSV Erlangen

Der FC Sand hat in der Fußball-Bayernliga Nord die vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen: Beim ATSV Erlangen unterlag die Mannschaft von Trainer Dieter Schlereth mit 1:4. Durch die Niederlage rutschten die "Korbmacher" auf den vorletzten Tabellenplatz ab. ATSV Erlangen -

FC Sand 4:1 (2:0)

Obwohl den Erlangern das Pokalspiel gegen Großbardorf noch in den Knochen steckte, hatten sie mehr Ballbesitz als die frischer aufspielenden Sander. Nach einer Kombination über die rechte Seite flankte Philipp Mandelkow nach innen, wo Max Witchen seinen Gegenspieler nur mit einem Foul stoppen konnte - Elfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelte Bastian Herzner (12.) zur 1:0-Führung für die Heimelf. Zudem sah Witchen die gelbe Karte.

Bitter wurde es für die Sander kurz vor der Pause: Nach einem Foul im Mittelfeld sah Witchen seine zweite gelbe Karte und musste vorzeitig zum Duschen. Den anschließenden Freistoß spielten die Erlanger gut aus, Daniel Geißler war am zweiten Pfosten ungedeckt und erhöhte auf 2:0 (43.). Nach Wiederbeginn wurde es nicht besser für die Schlereth-Elf: Erneut gab es einen Foulelfmeter für Erlangen. Diesmal hatte Sand jedoch Glück, dass Herzner der Ball über den Fuß rutschte und der ATSV-Angreifer die Möglichkeit zum 3:0 liegen ließ. Statt einem Drei-Tore-Rückstand hinterherzulaufen, verkürzten die Sander.

Thorsten Schlereth (60.) zeigte beim 1:2 seine Klasse. Nach einem langen Ball von Dominik Rippstein auf die linke Seite zog er an seinem Gegenspieler vorbei und schlenzte den Ball aus spitzem Winkel in die lange Ecke. Erlangens Torhüter Michael Kraut hatte keine Abwehrmöglichkeit. "Wir sind aber ruhig geblieben, wir wussten, dass wir noch Chancen bekommen würden", sagte ATSV-Trainer Shqipran Skeraj. Und so kam es auch: Sand musste aufmachen und Erlangen bekam Räume zum Kontern. Yuri Meleleo (83.) tauchte vor FC-Torwart Stefan Klemm auf und machte mit dem 3:1 alles klar. Nur fünf Minuten später war es Bless Fiebig (88.), der vollstreckte. Die Vorarbeit lieferte jeweils Lukas Markert. "Wir haben das Spiel verdient gewonnen", sagte Skeraj.

FC Sand: Klemm - Bechmann, Karmann, Thomann, Steinmann, Witchen, Rippstein (61. Moser), Hart (73. Klauer), T. Schlereth, Rugovaj, Markof (79. Durst) / ATSV Erlangen: Kraut - Vargas (46. Meleleo), Lindner, Krämer, Geißler, Markert, B. Herzner (84. Fiebig), Daoud, Guerra, Bajic (52. Kleefeldt), Mandelkow. Tore: 1:0 Herzner (12./Elfmeter), 2:0 Geißler (43.), 2:1 T. Schlereth (60.), 3:1 Meleleo (83.), 4:1 Fiebig (88.). - Schiedsrichter: Sebastian Wieber (SV Ramsthal). - Zuschauer: 100. - Gelb-Rote-Karten: -/Witchen (42.).red