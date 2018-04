Bayernliga: Desolate Sander gehen leer aus

Über Sand am Main strahlte am Samstag die Sonne, doch am Fußballplatz des Fußball-Bayernligisten FC Sand zogen dunkle Wolken auf. Schuld hatten die Fußballer der SpVgg Ansbach, die den Sandern den Samstagnachmittag gründlich verhagelten. Nach 90 Minuten hieß es 3:1 für die Gäste aus Ansbach, der FC Sand "ist auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden", sagt Uwe Ernst, Cheftrainer des Bayernligisten, über die "verdiente Niederlage".



FC Sand - SpVgg Ansbach 1:3

Bis zum Pausenpfiff des Unparteiischen sahen die Sander derart schlecht aus, dass Ernst gar von einer "fehlenden Einstellung" seiner Spieler sprach. Keinerlei Kontakt zu den Gegnern, keine Bindung ans Spiel, keine Zuordnung. "Da haben sich sehr viele Löcher aufgetan, durch die ganze Mannschaft", sagt Ernst, "die Abwehr beginnt schon im Sturm, aber wenn es da schon an der Zuordnung fehlt, sieht es hinten nicht viel besser aus."



Ansbach überrennt Sand

Die Ansbacher verpassten dem FCS schon mit einem der ersten Angriffe eine kalte Dusche. Mühelos spielten sie sich durch die Sander Reihen, und schon nach fünf Minuten hatte Lukas Schmidt das 1:0 für die Gäste erzielt. Die 13. Minute brachte das 2:0 durch Sven Landshuter, und nach einem Freistoß für Ansbach hieß es gar 3:0 (Christoph Hasselmeier, 22. Minute). "Wir haben ganz einfach schlecht verteidigt, aus die Maus", sagt Ernst.



Zur zweiten Halbzeit brachte der Coach unter anderem Thorsten Schlereth für Sebastian Wagner, und danach sah es auch gar nicht mal so schlecht für Sand aus. Das lag aber daran, dass die Ansbacher die Sander ein bisschen mitspielen ließen. Daraus entwickelten sich auch ein paar gute Tormöglichkeiten, von denen der später für Florian Gundelsheimer eingewechselte Tevin Mc Cullough noch die beste Gelegenheit hatte. Die brachte er aber nicht im gegnerischen Tor unter.

Auch Johannes Bechmann hatte in doppelter Hinsicht Pech: Erst kratzte vor der Pause ein Ansbacher seinen Kopfball von der Torlinie, in der 80. Minute flog er mit Gelb-Rot vom Platz.



Ein einziges Mal war die Ansbacher Hintermannschaft nicht im Bilde. Stefan Nöthling spielte einen Freistoß hoch in den Strafraum, Manuel Müller schob den Ball über die Linie - sechs Minuten vor Abpfiff. Mehr als Ergebniskosmetik war es nicht. "Wir gewinnen gemeinsam, und wir verlieren gemeinsam - und da kommt es immer drauf an, wie", sagt Uwe Ernst. Nach wie vor kommt der FC Sand nicht aus dem Relegationsbereich der Bayernliga hinaus (Platz 15). Von den sechs Kellerkindern hat der FCS die schlechtesten Karten, denn sowohl der FC Schweinfurt 05 II (16.) als auch der SV Erlenbach (17.) haben jeweils drei Spiele weniger ausgetragen als der FC Sand. Der rettende Tabellenplatz 13 ist weiter entfernt denn je, in trockenen Tüchern ist die Relegation aber auch noch nicht. gch



FC Sand: Mai - Nöthling, Müller, Bechmann, Gonnert, A. Schmitt, D. Schmitt, Steinmann (46. Karmann), Wagner (60. T. Schlereth), Reith, Gundelsheimer (77. Mc Cullough) / SpVgg Ansbach: Himmrich - Belzner, Hasselmeier, Dietrich, Schmidt, Störzenhofecker (65. Fürsattel), Kroiß, Mechnik (78. Stolz), Meyer, Beck, Landshuter (65. Silaklang) / SR: Scharf (Pressath) / Zuschauer: 220 / Tore: 0:1 Schmidt (5.), 0:2 Landshuter (13.), 0:3 Hasselmeier (22.), 1:3 Müller (84.) / Gelbe Karten: Bechmann, Gonnert, Müller, Steinmann, Schmitt / Belzner, Mechnik / Gelb-Rote Karten: Bechmann (80.) / -