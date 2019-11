Bastian Hopp stürmt mit Bahnrekord zur Vereinsmeisterschaft

Die Vereinsmeisterschaften des Kegelvereins Haßberge-Steigerwald im Oberaurach-Zentrum Trossenfurt haben eine tolle Beteiligung erfahren.

In den neun Einzeldisziplinen waren 43 Sportler am Start. Die größte Resonanz war bei den Männern mit elf Startern gegeben. Die herausragende Einzelleistung bot Bastian Hopp von Gut Holz Zeil, der mit 644 Kegel einen neuen Bahnrekord auf der Anlage der DJK Kirchaich erzielte. Alle aufgeführten Sportler sind für die Kreismeisterschaften am 15./16. Februar 2020 qualifiziert. Einzige Ausnahme bilden die Herren.

MÄNNER Die ersten Zehn sind für die Kreismeisterschaft qualifiziert: 1. Bastian Hopp (Gut Holz Zeil) 644 , 2. Alexander Mahr (SKC Obertheres) 570, 3. Thorsten Bräuter (DJK Kirchaich) 558, 4. Philipp Voit (SKC Obertheres) 551, 5. Steffen Montag (DJK Kirchaich) 548, 6. Oliver Faber (Gut Holz Zeil), 532, 7. Thomas Heyer (Gut Holz Zeil) 531, 8. Patrick Löhr (Gut Holz Zeil) 528, 9. Frank Klehr (TV Ebern) 521, 10. Frank Vogt (SKC Obertheres) 479, 11. Marco Stretz (DJK Kirchaich) 422. FRAUEN 1. Tina Stäblein (DJK Kirchaich) 536, 2. Sabine Schmidt (Gut Holz Zeil) 515, 3. Kathrin Räth (Gut Holz Zeil) 476, 4. Katja Gerisch (DJK Kirchaich), 476, 5. Tamara Bräuter (DJK Kirchaich) 469, 6. Tanja Böllner (DJK Kirchaich) 460, 7. Silke Müller (DJK Kirchaich) 446, 8 Anke Deißler (Gut Holz Zeil) 437, 9. Bekaris Abebe-Roddas (DJK Kichaich) 414. U23, MÄNNLICH 1. Florian Achtziger (DJK Kirchaich) 519, 2. Noah Schnaus (Gut Holz Kleinsteinach) 511, 3. Pascal Österling (Gut Holz Zeil) 502, 4. Fabian Lohr (Gut Holz Zeil) 495, 5. Johannes Bertram (DJK Kirchaich) 489.

U23, WEIBLICH 1. Sarah Hörmann (Alle Neun Sand) 515, 2. Miriam Salberg (Gut Holz Zeil) 481, 3. Anna Größ (DJK Kirchaich) 476, 4. Vivien Gerisch (DJK Kirchaich) 463.

SENIOREN A 1. Georg Schropp (Gut Holz Zeil) 577, 2. Olaf Pfaller (Gut Holz Zeil), 553, 3. Wolfgang Vogt (SKC Obertheres) 547, 4. Dieter Jäger (Gut Holz Zeil) 514, 5. Klaus Schweinfest (TSV Burgpreppach) 507, 6. Rainer Vierneusel (Gut Holz Neubrunn) 480.

SENIOREN B 1. Robert Neundörfer (Alle Neun Sand) 542, 2. Harry Rittel (Gut Holz Zeil) 57 verletzt.

SENIOREN C 1. Herbert Faber (Gut Holz Kleinsteinach) 477, 2. Alfred Schörner (TV Ebern) 465,

3. Jakob Schmitt (Gut Holz Zeil) 405. SENIORINNEN A 1. Birgit Müller (Gut Holz Zeil) 502, Gabriele Wirth (DJK Kirchaich) 462. SENIORINNEN B 1. Monika Drummer (TV Ebern) 515.gö