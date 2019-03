Basti Wagner will wieder angreifen

Kontinuität will beim FC Sand einfach nicht einkehren. Der Fußball-Bayernligist (14./23) befindet sich weiterhin auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Auf den überraschenden 2:1-Sieg gegen den Würzburger FV folgte eine bittere 3:4-Auswärtsniederlage beim direkten Konkurrenten aus Forchheim. Wohin geht die Reise für das Team von Dieter Schlereth? Spielmacher Sebastian Wagner will nach seiner Verletzung wieder in der Startelf angreifen und mit seinen Jungs am Samstag gegen die SpVgg Ansbach (11./29) punkten.

FC Sand - SpVgg Ansbach

Am vergangenen Wochenende saß Sebastian Wagner zunächst noch auf der Bank. Als die SpVgg Forchheim zur Halbzeit 2:1 führte, wechselte Trainer Dieter Schlereth seine Nummer 10 ein und belebte damit das Offensivspiel seiner Mannschaft. Mit einem sehenswerten, direkt verwandelten Freistoß zum 3:4-Anschlusstreffer ließ Wagner die Hoffnung der Sander nochmals aufkeimen. Auch wenn es nicht mehr für einen Punktgewinn reichte, wurde klar: Der FC Sand braucht seinen Spielmacher - und das am besten von Anfang an.

Umso wichtiger erscheint daher die Vertragsverlängerung Wagners in der Winterpause. "Mit André Karmann, Johannes Bechmann und nun meiner Wenigkeit haben wichtige Leistungsträger zugesagt, weiter beim FC Sand zu bleiben", sagt der 30-Jährige. "Die Mischung in der Mannschaft passt einfach, alle ziehen mit und sind lernwillig. Hinzu kommen der Trainer und das Umfeld des Vereins aber auch die vielen Freunde", führt der Bamberger aus. Die kommende Saison wäre die vierte in Folge für den Spielmacher.

"Niederlage war ärgerlich"

Die Pleite gegen Forchheim wurmt aber auch ihn: "Eine Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ist immer ärgerlich. Mit einem Sieg hätten wir unsere Position natürlich besser gestalten können. Wichtig ist aber auch, dass die Mannschaft Moral und Charakter gezeigt hat." Von Platz 13, einem sicheren Nichtabstiegsplatz, rutschte der FC Sand auf den ersten Relegationsplatz. Noch ist der direkte Klassenerhalt möglich, Abtswind und Sand sind punktgleich. Nichtsdestotrotz betont Wagner die guten Resultate in der Rückrunde: "Betrachtet man die Entwicklung unserer Truppe bis hierher, muss ich ein Lob an die Jungs aussprechen: Hut ab!"

Die Vorbereitung konnte er nur teilweise bestreiten, da ihm ein Zehenbruch und nachfolgende muskuläre Probleme zusetzten. Sollte er bis Samstag wieder hundertprozentig fit werden, ist Wagner auf jeden Fall gesetzt. Bei der Betrachtung des Restprogramms in dieser Spielzeit fällt auf: Der FC Sand spielt mit dem ASV Vach nur noch gegen einen Gegner, der aktuell schlechter als die Schlereth-Elf dasteht. Daher gilt es, vor allem gegen Teams im unteren Drittel der Tabelle zu punkten. Auf Platz 11 mit 29 Punkten sollten die Ansbacher eigentlich nichts mehr mit dem Abstieg zutun haben. Allerdings wartet das Team von Collins Schülein seit fünf Partien auf einen Sieg.

Der Hunger der Mittelfranken auf einen Sieg ist daher immens. Doch die Sander haben bereits im Hinspiel bewiesen, dass sie den Ansbachern den Appetit vermiesen können. Auswärts gelang den Korbmachern immerhin ein 2:2-Unentschieden.

FC Sand: Geier, Klemm - Bechmann, Karmann, Flachsenberger, Schlereth D., Witchen, Rippstein, Reith, Steinmann, Schlereth T., Schmitt D., Wagner, Gonnert, Moser, Röder, Markof, Rugovaj