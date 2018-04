Aufstieg: Zeil am Main ist Bundesligastadt

Der SKK Gut Holz Zeil vollendet seine Erfolgsstory mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord/Mitte und schreibt damit Vereinsgeschichte. Die Spieler um Mannschaftskapitän Olaf Pfaller setzten sich bei den Aufstiegsspielen am Sonntag in Goldbach mit Rang 1 stark in Szene. Mehr als 50 Fans waren zur Unterstützung mit einem Bus aus Zeil angereist, um den Traum mitzuerleben.



Holger Jahn und Marco Endres betraten als Starterpaar die Bahnen. Das Zeiler Urgestein Jahn kam nie richtig in Tritt und zeigte einige Unsicherheiten. Über 132, 121, 131 und zum Schluss mäßige 117 Kegeln erreichte er auf der schwer zu spielenden Bahn mäßige 501 Holz. Marco Endres ließ sich auf den ersten beiden Bahnen anstecken und spielte unter seinen Möglichkeiten 127 und 124 Holz, bevor dann in Durchgang 3 der Knoten platzte und überragende 161 an der Anzeigetafel auftauchten. Jetzt verwandelten die Fans die Arena in ein Tollhaus und es keimte wieder Hoffnung auf. Gute 138 Kegel auf den letzten Abschnitt brachten respektable 550 Holz.



Der KV Mutterstadt jedoch setzte sich durch 545 von Perner und starken 571 durch Drescher bereits mit 65 Holz Vorsprung an die Spitze. Auch Hainstadt lag bereits 15 Kegel vor den Zeilern. Taktisch klug war die Aufstellung der Mittelachse mit Olaf Pfaller und Bastian Hopp - nun brannte die Bude. Hopp startete verhalten mit 122 Holz, steigerte sich jedoch großartig (134, 139, 144) auf insgesamt 539 Holz. Damit hielt Hopp seine direkten Gegenspieler in Schach. Gerhard Schmitt (Mutterstadt) erzielte 543 und Denis Heinemann (Hainstadt) 540. Was jedoch auf den anderen drei Bahnen geschah, war Balsam für die Zeiler Fanseelen. Olaf Pfaller war in Topform: Mit 144, 146, 145 und 150 Holz waren 585 Kegel auf der Zeiler Habenseite. Pfaller degradierte seine Gegenspieler zu Statisten und drehte den Spielstand komplett um, Zeil lag vorne (2175).



Patrick Löhr und Marcus Werner auf Zeiler Seite waren jetzt die Gejagten. Löhr spielte gleichmäßig sicher (131, 138, 133, 128) und holte gute 530 Holz. Damit hielt er den Mutterstädter Kuhn (503) klar auf Distanz und vergrößerte den Vorsprung. Gegen Götz (550) auf der anderen Seite jedoch musste er 20 Holz abgeben. Werner biss sich in die Partie gegen Sinnß. Kraus von Mutterstadt blieb bei 534 stehen. Sinnß zeigte, was er kann: Starke 576 Holz brachte die Hessen wieder ins Rennen. Werner begann überragend (148, 151), bevor er im dritten Durchgang bei 126 hängen blieb, insgesamt kam er auf starke 565 Holz. Nach dem ersten Vergleich lag Zeil (3270) vor Hainstadt (3224) und Mutterstadt (3206).



Zeil stellte im zweiten Abschnitt um. Oliver Faber ersetzte Jahn, Endres blieb auf seiner Position. Nun kam der große Auftritt von Sinnß. Überragende 618 sowie 558 Holz von Götz schoben die Hainstadter wieder an die erste Stelle. Für Mutterstadt kamen durch Perner (577) und Hört (523) 1100 Holz auf das Gesamtergebnis. Faber rechtfertigte die Aufstellung durch eine Serie von 121, 145, 129 und 142 auf 537 Kegel. Endres zeigte seine Qualität und holte 551 Kegel (270, 281). Trotzdem zog Hainstadt an Zeil vorbei. Eine erneute Umstellung gegenüber Spiel 1 war die Überraschung durch Kapitän Pfaller. In der Mittelachse bot er nun das Schlussduo Löhr und Werner auf. Löhr ging selbstbewusster auf die Bahn und setzte die Erwartungen (127, 141, 151, 141) voll um. Werner bremste sich im letzten Abschnitt selbst aus (142, 134, 143, 120), holte aber wichtige 539 Kegel.



Spannende 240 Wurf standen noch an. Für Zeil übernahm zusammen mit Bastian Hopp Kapitän Olaf Pfaller die wichtige Aufgabe. Was nun von den Zeilern auf der Bahn geboten wurde war der krönende Abschluss einer langen erfolgreichen Saison: Die beiden Starter aus Mutterstadt schienen keine Möglichkeit mehr zu sehen, in das Rennen um Platz 1 und 2 einzugreifen. Schweizer erzielte schwache 481 und Drescher 537 Holz. Damit stand der dritte Platz, der einzige, der nicht zum Aufstieg berechtigt, fest. Aber Zeil wollte Platz 1. Hopp zeigte seine Klasse und bot (142, 128). Pfaller erspielte 268 Holz.



Wegen einer Spielunterbrechung wegen eines Bahndefekts mussten Hopp und Götz ihr Spiel unterbrechen, während die anderen vier Starter ihre Partie zu Ende spielten. Pfaller wechselte sich nach der Unterbrechung für Jahn selbst aus. Eine gute Entscheidung, denn Jahn war gegenüber dem ersten Spiel nicht wieder zu erkennen (150, 151). Grandiose 569 Holz des Paares Pfaller/Jahn hatte Herzberger nur 540 entgegen zu setzen. Somit wurde der Sieger auf den letzten 60 Wurf des unterbrochenen Spieles von Hopp gegen Götz ausgespielt. Hopps überragende 293 Holz zermürbten den Gegner (269). Auf der Anzeigetafel standen für Hopp großartige 563, auf Hainstädter Seite 525. Zeil hatte 6589 Holz auf dem Konto, Hainstadt (6554) und Mutterstadt (6414) lagen dahinter. Der Aufstieg und Platz 1 waren geschafft. Spieler, Betreuer und die frenetischen Fans lagen sich in den Armen. Zeil ist Bundesligasstadt.