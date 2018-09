Aufsteiger verdrängt FC Haßfurt von der Spitze

Sieben Spiele, 14 Punkte: Aufsteiger SG Stadtlauringen steht nach dem 3:0-Sieg über Ebelsbach an der Spitze der Kreisliga Schweinfurt 2, dahinter liegt der FC Haßfurt. SV Hofheim - SG Prappach 4:3 Nach fünf sieglosen Spielen und nur einem Punkt ist bei den Hofheimern der Knoten geplatzt. Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit zahlreichen Fouls auf beiden Seiten. In der 31. Minute fiel die Führung für die Hausherren durch Spielertrainer Daniel Beyer. Die Entscheidung fiel in der 65. und 69. Minute mit dem Doppelschlag von Daniel Beyer. In der 76. Minute gelang den Gästen durch Simon Rambacher nach einem Eckball der Anschlusstreffer. Eine Minute vorher sah der Hofheimer Matthias Först die Ampelkarte. Marvin Mantel stellte den alten Abstand für den SVH wieder her (79.), Krapf und Derra verkürzten für die Gäste (83., 90.) - in der 88. sah der Hofheimer Moritz Hildenbrand Gelb-Rot, doch Hofheim rettete den Sieg in Unterzahl über die Zeit. FC Sand II - TV Königsberg 1:0 Der FC Sand II enttäuschte die 150 Zuschauer im Seestadion zur Sander Kirchweih nicht und sicherte sich gegen den TV Königsberg einen knappen 1:0-Heimsieg. Nach 45 Minuten ging es für beide Teams torlos in die Kabinen, nach dem Wiederanpfiff starteten die Hausherren besser und belohnten sich für ihren Aufwand: Rene Haupt erzielte in der 66. Minute das Goldene Tor an diesem Samstag. FC Neubrunn - FC Haßfurt 1:0 Überraschungssieg für Neubrunn: Zwar kam der FC Haßfurt zu Torchancen, die waren aber selten. Die Gäste kamen kaum durch die Neubrunner Abwehr. Nach dem Seitenwechsel hatten sich beide Seiten schon auf ein 0:0 eingestellt, doch in der 62. Minute schaffte Landgraf das 1:0. Nach dem Tor rannte Haßfurt pausenlos an, doch die Neubrunner brachten den Sieg mit Glück und Geschick über die Zeit. SV Sylbach - Spfr. Steinbach 3:3

Die Steinbacher hatten den besseren Start und gingen durch Imhof in der 29. Minute mit einem Elfmeter und durch Keß in der 33. Minute mit einem 2:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kam Sylbach besser ins Spiel und verkürzte durch Rausch in der 53. Minute, dem Hertel in der 64. Minute den Ausgleich folgen ließ. Nach dem 3:2 durch Voigtmann musste Steinbach noch einmal alles in die Waagschale werfen, um in der 95. Minute durch Jilke doch noch einen Punkt zu retten. In der 97. Minute sah der Sylbacher Rausch die Gelb-Rote Karte.

SG Stadtlauringen - SV Ebelsbach 3:0

Die Stadtlauringer gingen schon in der vierten Minute durch Neubert in Führung. Davon erholte sich Ebelsbach lange nicht, und in der 20. Minute stand es durch Guthardt schon 2:0. Mit dem Ergebnis ging es dann in die Kabinen. Nach der Pause kam Ebelsbach immer wieder gefährlich vor das Tor, doch ein Konter von Guthardt in der 54. Minute brachte mit dem 3:0 die Entscheidung. SG Eltmann - TSV Aidhausen 1:3

Die Aidhauser wollten sich in dem Spiel wieder gut zeigen, und hatten das Glück, dass man schon in der 8. Minute durch Bönisch mit 0:1 in Führung ging. Dies hielt der TSV bis zur Pause, und nach dem Wechsel erhöhte Burger in der 52. Minute auf 2:0.

Nach dem 1:2 durch Dappert in der 72. Minute kam Eltmann immer stärker ins Spiel, doch schwächte man sich durch die Gelb-Rote Karte von Gorbatenko in der 93. Minute selbst, und dies nutzte dann Aidhausen mit dem 3:1 in der 94. Minute durch Knaus aus. di/sp