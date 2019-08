1. FC Haßfurt und SV Hofheim sind gegen Bezirksligisten oben auf

Der Pokal ist immer wieder für Überraschungen gut. Das gilt auch für den Toto-Pokal im Kreis Schweinfurt. Die Kreisligisten aus Haßfurt und Hofheim haben sich in Runde 4 gegen Bezirksligisten durchgesetzt. Die SG Eltmann und der SV Ebelsbach schieden dagegen aus. SV Hofheim -

DJK Dampfach 2:1 (0:1)

Die Hofheimer überzeugten durch mannschaftliche Kompaktheit und machten so den Klassenunterschied vergessen. Trotz der Gästeführung kurz vor der Pause durch Cichon blieb die Beyer-Elf in ihrer Spielweise ruhig und überlegt und wartete auf ihre Chancen. Und die kamen: Behr lief nach einem Steilpass auf das DJK-Tor zu, traf aber nur den Pfosten. Doch Hesse war zur Stelle und drückte den Ball zum 1:1 über die Linie. Den Siegtreffer besorgte Knaus, als er einen langen Ball kontrollierte und zum 2:1 verwertete. Tore: 0:1 Cichon (45.), 1:1 Hesse (77.), 2:1 Knaus (89.). - SR: Kessemeier (TSV Willmars). - Zuschauer: 90. - Gelb-Rote Karten: Hau (89.)/-. 1. FC Haßfurt -

Oberschwarzach 3:0 (0:0)

Die Haßfurter bestätigten gegen den Bezirksligisten ihre gute Form. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit zwar mehr Spielanteile, doch die Full-Elf hielt mit und übernahm im zweiten Durchgang die Partie. Kurz nach dem Wechsel erzielte Geiling das 1:0 für Haßfurt. Oberschwarzach ging auf den Ausgleich und wurde durch das 0:2 durch Herlein bestraft. Kurz vor Schluss machten die Haßfurter mit einem Konter durch Wlacil alles klar. Tore: 1:0 Geiling (51.), 2:0 Herlein (64.), 3:0 Wlacil (87.). - SR: Geuß (SV Sylbach). - Zuschauer: 130. - Gelb-Rote-Karten: Wlacil (90.+2)/-. SG Eltmann -

TSV Gochsheim 3:4 (1:0)

Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Eltmanner den favorisierten Bezirksligisten ärgern. Schon im ersten Durchgang legte die SG durch einen Elfmeter von Fischer vor. In Halbzeit 2 zeigte sich Gochsheim verbessert, doch Eltmann machte zunächst den Treffer. Senghore stellte auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Baskaya war es erneut Fischer, der den alten Abstand wieder herstellte. In den Schlussminuten wurde es turbulent. Lamberty verkürzte für die Gäste. Nur eine Minute später sah der Eltmanner Schmitt die Ampelkarte. In Überzahl drehten die Gochsheimer die Partie durch Treffer von Heimrich und Klein. Tore: 1:0 Fischer (22./Elfmeter), 2:0 Senghore (50.), 2:1 Baskaya (65.), 3:1 Fischer (75.), 3:2 Lamberty (84.), 3:3 Heimrich (87.), 3:4 Klein (90.). - SR: Wetz (Goßmannsdorf). - Zuschauer: 120. Gelb-Rote Karten: Schmitt (85.)/-. SV Ebelsbach -

Wiesentheid 0:2 (0:0)

Die Ebelsbacher hatten viel Abwehrarbeit zu verrichten. Wiesentheid war die spielbestimmende Mannschaft. Doch auch die Heimelf war nicht chancenlos und kam zu Möglichkeiten, nutzte diese aber nicht. Nach dem Seitenwechsel ging der Favorit durch einen Treffer von Huscher in Front. Ebelsbach wurde mit zunehmender Spieldauer immer offensiver. Das bestraften die Gäste in Person von Huscher mit einem weiteren Treffer, der die Vorentscheidung darstellte. Tore: 0:1, 0:2 Huscher (59., 81.). - SR: Meisel (SV Rügheim). - Zuschauer: 90.