Spielerisch den Ernstfall üben

Über 50 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehren aus Sand, Zeil, Knetzgau, Wonfurt, Eltmann, Hofheim und Breitbrunn zeigten in elf Gruppen am Samstag in Sand zum "Tag der Jugend" der Kreisjugendfeuerwehr Haßberge ihr Geschick, Wissen und Können. Über das ganze Dorf verteilt, waren die Stationen, an denen ganz unterschiedliche Aufgaben gelöst werden mussten.

Auf dem Wörther Spielplatz galt es zum Beispiel auf einer Wippe sitzend so viel wie möglich Wasser in eine Tonne zu werfen. Zuvor musste das Wasser aus dem Altmain geschöpft werden und den Mitspielern hoch oben auf dem Spielgerät zur Verfügung gestellt werden.

"Blind löschen" war eine besondere Herausforderung am Sander Baggersee. Jeweils zwei Mitglieder einer Gruppe bekamen eine Brille auf, mit der sie absolut nichts sehen konnten. Per Funk angeleitet von weiteren Jugendfeuerwehrlern mussten sie Wasser in eine Kübelspritze füllen und anschließend mit dem Schlauch auf aufgestellte Dosen zielen.

Memory und Quiz am Kirchplazu

Die Balance halten, galt es auf dem Spielplatz "Melm". Hier wurden Luftballons mit Wasser gefüllt und wurden auf einem Brett durch einen unwegsamen Parcours getragen, mit dem Ziel möglichst viel Wasser zum Zielpunkt zu transportieren. Ergänzt von einem Feuerwehr-Memory auf dem Kirchplatz und Anlaufpunkten, an denen es galt Fragen zu beantworten, waren die Jugendfeuerwehren angespornt ihr Bestes zu geben.

"Alle Teilnehmer sind Sieger, denn sie engagieren sich für das Ehrenamt und damit für die Allgemeinheit", sagte Bürgermeister Bernhard Ruß bei der Siegerehrung. Ruß hob auch hervor, dass die Jugendfeuerwehr Sand bereits ihr 30-jähriges Bestehen feiern kann und somit die zweitälteste Jugendfeuerwehr im Landkreis sei.

Kreisjugendwart Johannes Krines freute sich, dass die Spiele, die alle zum ersten Mal bei einem Wettbewerb Verwendung fanden, so gut bei der Jugend angekommen seien. Gemeinsam etwas erreichen und Spaß haben, war das Ziel der Veranstaltung, so Krines. Den 1. Platz belegte die Gruppe Zwei der Jugendfeuerwehr Sand, gefolgt von Knetzgau I und Wonfurt auf den beiden weiteren Plätzen.