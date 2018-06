Spiel und Spaß in den Ferien

Übersicht wird jährlich erstellt





Kontaktpersonen



Ferienbetreuung ist ein Thema, das gerade Eltern mit schulpflichtigen Kindern beschäftigt. Bei rund 13 Wochen Schulferien pro Jahr und rund sechs Wochen Urlaub für jeden berufstätigen Elternteil kann die Kinderbetreuung während der Ferien eine echte Herausforderung sein - speziell für Alleinerziehende. Vielfach wird auf selbst initiierte Netzwerke im Familien- oder Bekanntenkreis zurückgegriffen oder es werden die Großeltern in Anspruch genommen."Ferienspaß" bieten die Ferienprogramme der Kommunen und örtlichen Vereine. Hier wird mit viel ehrenamtlichem Engagement den Kindern Spaß und Kurzweil geboten. Allerdings sind das meist Aktivitäten von ein paar Stunden pro Tag, nicht aber eine ganztägige, durchgängige Betreuung der Kinder von 7.30 bis 17 Uhr, über ein oder zwei Wochen.Ein wichtiger Baustein zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Überbrückung der Ferien sind aber gerade diese ganztägigen Ferienbetreuungen, die bereits jetzt schon von einigen Kommunen im Landkreis Haßberge angeboten werden. Auch Zeltlager, zum Beispiel durch den Kreisjugendring, zählen dazu. Sie bieten eine flexible Betreuung durchgängig von 7 bis ca. 17 Uhr und ein warmes Mittagessen für die Kinder.Inzwischen gibt es auch vermehrt größere Firmen, die in Kooperation mit den Städten und Gemeinden, mit dem Mehrgenerationenhaus oder mit Mittagsbetreuungen für die Kinder der Beschäftigten ganztägige Betreuungen anbieten, weil sie erkannt haben, dass hier Bedarf besteht.Die für die Sommer- und Herbstferien 2018 angebotenen ganztägigen Ferienbetreuungen wurden nun in einer Übersicht zusammengefasst und allen Städten und Gemeinden im Landkreis Haßberge, sowie allen Trägern von Ferienbetreuungen zugeleitet. Sofern Eltern also bei ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nachfragen, erhalten sie schnell Auskunft, wo sie sich hinwenden können, um die passende Betreuung für ihr Kind zu finden, falls in der eigenen Kommune derzeit noch keine Betreuung angeboten wird oder aber die Plätze bereits belegt sind.Diese Übersicht soll künftig jedes Jahr erstellt werden und spätestens ab Januar eines jeden Jahres, einen ganzjährigen Überblick über alle ganztägigen Ferienbetreuungen, also von den Faschings- über die Oster-, Pfingst- Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien bi-ten. Eltern, die eine Kinder- oder Ferienbetreuung im Heimatort vermissen, können sich an die für Ihren Wohnort zuständige Stadt/Gemeinde wenden und den Bedarf anmelden und thematisieren.Fragen hierzu beantwortet im Landratsamt Haßberge Christine Stühler in der Gleichstellungsstelle, Telefon 09521/27-655, E-Mail: gleichstellung@hassberge.de, oder Ursula Salberg, Familienzentrum, Telefon 09521/27-645, Familienzentrum@hassberge.de und Katharina Tschischka, Jugendamt, Telefon 09521/27-185, katharina.tschischka@hassberge.de.