Spiel mit dem Feuer hätte schlimm ausgehen können

Wegen vorsätzlicher Brandstiftung und Diebstahls mit Hausfriedensbruch musste sich ein 20-jähriger Mann aus dem Maintal vor dem Amtsgericht in Haßfurt verantworten. Er hatte im April 2018 in Eltmann an einer Schule eine Papiermülltonne mit einem Grillanzünder in Brand gesetzt. Im September des gleichen Jahres hat er ein teures Fahrrad entwendet.

Der Angeklagte räumte ein, mit dem Grillkohleanzünder die Papiertonne angezündet zu haben. Er versuchte aber, seine Schuld dadurch zu mindern, indem er angab, von einem Kumpel den Anzünder erhalten zu haben und gedrängt worden zu sein, die Papiertonne in Brand zu setzen. "Auch als ich die Feuerwehr rufen wollte, hat mich mein Kumpel aufgefordert, das nicht zu tun", sagte der Angeklagte, und man habe vereinbart, vor der Polizei nichts zu sagen. Später habe er dann doch die Feuerwehr gerufen, weil es ihm keine Ruhe ließ.

Auf die Frage von Richter Martin Kober, warum man so etwas überhaupt mache, angestiftet oder nicht sei dahingestellt, sagte der 20-Jährige: "Ich habe keine Erklärung, Dummheit vielleicht?" Von der Papiertonne griff das Feuer auf weitere Behälter über und setzte auch die Holzumrahmung eines Fensters des Schulgebäudes in Brand.

Der Diebstahl des Fahrrades sei eine "Kurzschlussreaktion" gewesen, sagte der Angeklagte, weil er damit in eine andere Ortschaft fahren wollte. Im Übrigen habe er das Fahrrad zurückgebracht. "Aber die Polizei war schneller als ich und hat mich zu Hause aufgesucht."

Zwei Beamte der Kriminalpolizei Schweinfurt sagten aus, dass der Angeklagte die Feuerwehr gerufen habe. Auch habe er zugegeben, dass er den Grillanzünder in die Papiertonne warf, sagte der Sachbearbeiter der Kripo. Sein Kumpel habe allerdings abgestritten, dem Angeklagten den Grillanzünder gegeben zu haben, geschweige denn, ihn angestiftet zu haben. Die beiden Polizeibeamten gingen von einer Schadensumme von 30 000 Euro aus.

Der angebliche "Anstifter", ein 20-jähriger Arbeiter, wurde als Zeuge gehört. Er stritt eine Beteiligung jeglicher Art an der Brandstiftung ab. "Ja, mit dem Angeklagten war ich an dem Abend am Main bei Eltmann zusammen; mit dabei war auch meine damalige Freundin, wir hatten uns spontan getroffen", sagte der Zeuge. Der Angeklagte habe ihm gesagt, dass er etwas anzünden wolle, und weiter mitgeteilt, dass er schon einmal einen Wohnwagen geknackt habe.

Das Gericht stellte fest, dass der Angeklagte zweimal im Bundeszentralregister vermerkt ist. In einem Fall wegen eines besonders schweren Diebstahls.

Franz Heinrich von der Jugendgerichtshilfe bedauerte, dass er trotz vieler Bemühungen den Angeklagten nicht antreffen konnte. Er plädierte dafür, Jugendstrafrecht anzuwenden und einen Dauerarrest auszusprechen.

Staatsanwalt Patrick Keller versuchte dem Angeklagten in seinem Plädoyer klar zu machen, dass eine Verurteilung nach dem Erwachsenenstrafrecht zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr führen würde. "Vorsätzliche Brandstiftung ist kein Kavaliersdelikt, da man letztlich nicht absehen kann, was alles passieren kann", sagte der Anklagevertreter und fuhr fort: "Sie haben den Ernst der Lage nicht wirklich erkannt." Sein Antrag: vier Wochen Dauerarrest.

Der Pflichtverteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Christian Merkel, sah in seinem Plädoyer den Sachverhalt ebenfalls bestätigt und hielt seinem Mandanten zugute, dass er die Feuerwehr gerufen habe. Allerdings meinte auch er, dass ein Dauerarrest von vier Wochen angemessen sei.

So lautete auch das Urteil von Richter Martin Kober. Außerdem hat der Verurteilte die Kosten des Strafverfahrens zu tragen. "Ob Sie letztlich angestiftet wurden oder nicht, spielt keine Rolle. Was Sie getan haben, haben alleine Sie zu verantworten", erläuterte der Richter. Eindringlich ging Kober darauf ein, was alles hätte passieren können. Der 20-Jährige bestätigte nickend die Ausführungen des Gerichts nahm das Urteil an. Es ist rechtskräftig, weil auch der Staatsanwalt und der Verteidiger des Verurteilten zustimmten.