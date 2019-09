Wenn morgen früh der Wecker klingelt, heißt es für die Kinder im Landkreis wieder: Aufstehen! Die Schule fängt sonst ohne dich an! Mit dem Klingeln des Weckers und später dem ersten Gong zum Unterrichtsbeginn werden die großen Ferien aus- und das neue Schuljahr eingeläutet. Nicht nur für die Schüler ist das mit Aufregung verbunden, auch die Eltern sind oft angespannt - gerade wenn das Kind zum ersten Mal den Weg in die Schule antritt.

Damit der Schulstart gelingt, hat der FT das Team der vom Caritasverband getragenen Beratungsstelle für Familien - Kinder, Jugendliche und Eltern - nach den wichtigsten Tipps für einen gelungenen Schulstart gefragt:

Zuversicht übertragen

Eltern sollten gelassen bleiben und ihre Aufregung nicht auf das Kind übertragen, raten die Experten der Beratungsstelle. Mögliche Ängste und Sorgen seien besser mit dem Partner zu besprechen. "Man sollte den Kindern einfach zutrauen, dass sie es schaffen", sagt Sozialpädagoge Christian Brauner aus dem Team der Caritas. Er erklärt, was das Beraterteam zuvor bei einer gemeinsamen Besprechung an Tipps zusammengetragen hat. Stellen die Eltern fest, dass das Kind Respekt vor dem Schulstart hat, helfe es, Zuversicht auszustrahlen und darauf zu verweisen, was das Kind bisher alles geschafft hat und ihm zu versichern, dass die Schulzeit bestimmt eine schöne wird.

Übergang schön gestalten

Mit dem Wechsel aus dem Kindergarten in die Schule ist auch ein "Status-Übergang" verbunden, wie Brauner erklärt. Aus dem Kindergartenkind wird ein Schulkind. Die Identität ändert sich. "Es ist wichtig, dem Kind einen schönen Übergang zu bereiten - zum Beispiel mit einer schönen Schultüte oder indem man die Großeltern einlädt und gemeinsam den Schulbeginn feiert", sagt der Sozialpädagoge. Auch ein eigener Arbeitsplatz für die Hausaufgaben sei ein wichtiger Bestandteil.

Sicherheit erzeugen

Um dem Kind ein Gefühl von Sicherheit zu geben, schlagen die Experten der Beratungsstelle vor, gemeinsam mit dem Nachwuchs den Schulweg abzugehen und diesen so einzuüben. Auch das Schulhaus und den Pausenhof können die Eltern und das Kind dabei noch einmal von außen in Augenschein nehmen. Außerdem hilft es, zu wissen, wer mit dem Kind in einer Klasse sein wird. Im Idealfall können dabei Beziehungen aus dem Kindergarten weitergelebt werden. "Es bleibt etwas gleich, das erzeugt Sicherheit", erklärt Brauner.

Loslassen und nicht einmischen

Die Eltern müssten lernen, sich rauszuhalten und loszulassen. "Nur so kann das Kind Selbstwirksamkeit erfahren", betont Brauner. Die Erziehungsberechtigten können ihrem Kind jedoch Tipps geben, wie sich Konflikte lösen lassen und wie und wo es sich Hilfe holen kann. Wichtig ist den Experten zufolge, den Lehrer als Vertrauens- und -kontaktperson zu etablieren, an die sich das Kind bei Fragen und Problemen wenden kann. Entgegen der landläufigen Meinung sei Petzen bei Konflikten im Schulalltag "nicht blöd", berichtet Brauner.

Fehlern freundlich begegnen

Eltern sollten mit Fehlern, die das Kind macht, entspannt umgehen - wenn zum Beispiel Zahlen oder Buchstaben anfangs immer wieder falsch geschrieben werden. Fehlerfreundlichkeit nennen das die Experten. Hierbei sind Gelassenheit und Geduld gefragt. Bei Misserfolgen gilt, wie Brauner es formuliert: "Trösten statt tadeln." Es sei ganz normal, dass nicht auf Anhieb alles funktioniert. "Der Weg ist das Ziel", betont er.

Die Eltern sollten sich außerdem Zeit nehmen, für ihr Kind ein offenes Ohr haben und versuchen, Misserfolge zu verstehen. Bereits kleine Erfolge verdienen eine positive Rückmeldung. "Wenn das Kind zum Beispiel schon zehn Minuten gut an den Rechenaufgaben gearbeitet hat und dann nicht mehr weiterkommt, kann man auch mal eine kleine Pause machen und zum Beispiel in der Fibel lesen", sagt Brauner. Wichtig sei zudem, keinen Leistungsdruck aufzubauen und das Kind nicht mit anderen zu vergleichen.