So ein Zirkus in Burgpreppach

"Preppich hellau" schallte am Faschingssonntag immer wieder durch den Ort, als sich der Gaudiwurm durch Burgpreppach bis hinauf zur Turnhalle schlängelte. Dort ging das bunte Faschingstreiben weiter. Jung alt waren als Fußgruppen mit originellen Kostümen dabei. Die Wagennummern sprachen das eine oder andere Thema unverblümt an.

Da sahen die Zuschauer am Straßenrand den Aufruf: "Bringt den Neubau schnell zu Ende!" Die Kindergarteneltern wirkten als Seniorengruppe mit ihren Kindern mit. Hintergrund: Schon im September muss eine Notgruppe aufgemacht werden.

In Zeiten des Gasthaussterbens war der Skiclub Ibind froh, in diesem Jahr das 125. Jubiläum seines fränkischen Gasthauses Faber-Rädlein mitfeiern zu können. "Seit 125 Jahr gibt's im Iwinner Wirtshaus Bier und Wurscht, drum ist bei uns nuch kenner verhungert und verdurscht. 90 Jahr lang bei an ganz ächäna Flair, da tanzt im Iwinner Tunnlsaal der Bär." Deswegen gab es schon mal Freibier.

Mit einer kleinen "MS Burgpreppach" waren Bürgermeister Hermann Niediek und Kadetten im Zug vertreten. "Wir trotzen jedem Sturm und halten unsere Marktgemeindeschiff auf Kurs. Wir brauchen keinen Florian Silbereisen, wir haben Hermann Niediek."

Ein buntes Bild boten die Mitglieder des TSV Burgpreppach, die als "Gaudiwürmer" mitkrochen, und die Garden, die das Prinzenpaar Katharina II. und Max I. sowie das Kinderprinzenpaar Hanna II. und Milo I. begleiteten. Mit einer großen Abordnung präsentierten sich die Gemeinfelder als Zirkusfamilie. Ihr Motto: "Manege frei für den Gemeefelder Zirkus Heididei." Die "Leuzendorfer Musikanten" unterstützen den Gaudiwurm mit zünftiger Musik bei seinem Zug durch eine Faschingshochburg in den Haßbergen.