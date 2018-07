Singen im Chor macht Spaß

Freier Eintritt





Es war ein fröhliches Singen und Musizieren , als der Gesangverein Eintracht Wonfurt 1900 mit seinen vier Chören sowie ein Instrumentaltrio unter dem Motto "Zeig mir den Platz an der Sonne" im wunderschönen Schlosshof in Wonfurt wieder einmal ein großes Sommerkonzert gaben. Alle Mitwirkenden zeigten, welche große Freude sie am Singen und Musizieren haben. Der stürmische Applaus am Ende galt nicht nur den Sängern und Musikerinnen sowie allen Helfern, sondern vor allem auch der Chorleiterin Waltraud Hellwig für die Gesamtleitung."Wäre ein Leben ohne Musik vorstellbar?" hatte eingangs die Vorsitzende des Gesangvereins, Simone Wagenhäuser gefragt. Immerhin würde doch die Musik überall im Leben eine Rolle spielen. Dabei gebe es zwei Möglichkeiten, mit Musik in Berührung zu kommen: zum einen, indem man zuhöre, zum anderen, indem man selbst ein Instrument spiele oder singe. "Wir wollen heute für Sie singen und spielen und Ihnen unsere Freude daran zeigen", erklärte sie und konstatierte am Schluss: "Ein Leben ohne Musik wäre unvorstellbar, da sie Menschen miteinander verbindet!"Da Maren von Bismarck den idyllischen Schlosshof dankenswerterweise wieder einmal für das Konzert zur Verfügung gestellt hatte, konnten die vielen Gäste der schönen Musik inmitten der duftenden Blumen bei freiem Eintritt lauschen. Begleitet vom fröhlichen Vogelgezwitscher eröffneten Monika Appel ( Klavier ), Marina Andreeva (Geige) und Waltraud Hellwig (Blockflöte) mit drei barocken Kompositionen von Henry Purcell das Konzert, bevor der gemischte Chor des Gesangvereins mit Monika Appel am Klavier ein Medley mit den schönsten Melodien von Udo Jürgens darbot. Die Sänger überzeugten durch einen harmonischen Gesamtklang, eine deutliche Artikulation und eine gute Melodieführung. Sie alle folgten aufmerksam dem Dirigat von Waltraud Hellwig, die sehr viel Wert auf die Details der Interpretation gelegt hatte.Aber auch der Kinderchor "Coole Kids" bewies, wie viel Freude das Singen bereiten kann. Gleich drei kindgerechte Lieder gaben die Jüngsten zum Besten, von denen ihnen das Lied "Sauer" sichtlich am meisten Spaß machte. Für die einfühlsame Klavierbegleitung zeichnete Kerstin Vogel verantwortlich. Der Teeniechor, der "Close to me" und "Faded" gefühlvoll interpretierte, wurde erstmals von Jule Scheuring dirigiert. Die 19-Jährige hatte vor kurzem eine Ausbildung zum "Junior-Assistent Ensemble-Leiter" an der Musikakademie Marktoberdorf absolviert und durfte nun ihr Können unter Beweis stellen, während Waltraud Hellwig den Klavierpart übernahm.Doch die Jugendliche verfügt auch über eine sehr schöne Sopranstimme, mit der sie das Lied "Take me to your heart again - La vie en rose" anstimmte. Außerdem beeindruckte sie zusammen mit der 23-jährigen Hannah Braunreuter mit dem Hit "Fly me to the moon". Zwischendurch bereicherten die Instrumentalmusikerinnen das Programm mit weiteren zauberhaften Stücken. Zuletzt präsentierte sich der auf stolze 26 Sängerinnen und Sänger angewachsene Projektchor des Gesangvereins, der zusammen mit Cara Joos am Klavier die Zuhörer mit drei englischen Songs erfreute und das Konzert zusammen mit dem Teeniechor und dem Ohrwurm "Barbara'Ann" offiziell beendete. Denn nach dem großartigen Schlussapplaus durften die Gäste zusammen mit allen Sängerinnen und Sängern das Lied von Udo Jürgens "Zeig mir den Platz an der Sonne" anstimmen und konnten anschließend fröhlich den Heimweg antreten.