"Ich habe 1970 die richtige Entscheidung getroffen", sagte Günther Trum am Mittwochnachmittag bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand. Der 65-Jährige hatte vor fast 50 Jahren seine Ausbildung zum Angestellten der Bundesagentur für Arbeit im damaligen Arbeitsamt Schweinfurt begonnen, war anschließend in verschiedenen Bereichen tätig und leitete die letzten 14 Jahre die Geschäftsstelle Haßfurt. Ihm folgt zum 1. November Franziska Schnitzer nach.

"Sie sind eine Institution im Landkreis Haßberge, und unsere Arbeitsmarktsituation ist mit Ihnen verbunden", lobte Landrat Wilhelm Schneider bei der Verabschiedung im Keller des Jobcenters in Haßfurt den scheidenden Geschäftsstellenleiter. "Für die intensive, reibungslose und fruchtbare Zusammenarbeit möchte ich Ihnen und der Agentur für Arbeit auch im Namen der vermittelten Arbeitssuchenden herzlich danken."

"Wertvoller Ansprechpartner"

Günther Trum sei als Dienststellenleiter immer ein wertvoller Ansprechpartner gewesen, mit dem man auch so manche Projekte auf den Weg gebracht habe. Unter anderem das ZAK-Projekt, viele gemeinsame Aktionen mit der Heinrich-Thein-Berufsschule, den Aktionstag "Wiedereinstieg Frauen mittendrin" und die Initiative familienorientierte Personalpolitik. Für ihn als Landrat seien die Informationen der Agentur über Anzahl und Qualifikation der Arbeitssuchenden bei Anfragen zu Betriebsansiedlungen oder bei Erweiterungsplänen bestehender Betriebe wichtig, erklärte Schneider. Zudem könne die Agentur auch rechtzeitig Ausbildungen und Fortbildungen organisieren, um den voraussichtlichen Bedarf eines Betriebes zu decken, oder ihn dabei zu unterstützen. Die Personalbewirtschaftung - und insbesondere die Hilfe der Arbeitsverwaltung dabei - werde so direkt zu einem Förderinstrument. Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt seien ein ganz wichtiger und frühzeitiger Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region.

Landkreis steht seit Jahren gut da

"Die Agentur für Arbeit ist deshalb für mich ein ganz wichtiger Informant. Gezielte und passgenaue arbeitspolitische Maßnahmen vor Ort und in der Region 3 waren und sind bestimmt einer der Gründe, warum wir hier im Landkreis Haßberge bei der Arbeitslosigkeit im regionalen Vergleich seit Jahren gut dastehen", sagte Schneider.

Dankbar zeigte er sich dafür, dass Günther Trum auch am Strategiepapier Wirtschaft 2010 sowie an der Standortstrategie Wirtschaftsraum 2017 aktiv mitgearbeitet und den LAG-Steuerkreis beraten hatte. "Sie haben hier bei der Agentur für Arbeit einen großartigen Job gemacht. Während Ihrer Dienstzeit hat sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 22 665 im Jahr 2005 auf insgesamt 28 042 Beschäftigte im Jahr 2018 erhöht, und Sie haben Ihren nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen", erklärte der Landrat.

Günther Trum, der zum 1. November in den Ruhestand tritt, betonte, dass seine Arbeit darin bestanden habe, sich um Arbeitslose zu kümmern, Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln und auch Weiterbildungen, Qualifizierungen oder Eingliederungshilfen zu ermöglichen. "Ich habe immer den Rückhalt der Geschäftsführung in Schweinfurt gespürt und hatte ein hervorragend arbeitendes Team", sagte er. Ihm sei eine offene und ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe mit den Kunden, Kollegen und Vorgesetzten immer wichtig gewesen. "Ich gehe zufrieden, wenn auch mit ein bisschen Wehmut, in die Pension", sagte Günther Trum, der sich künftig mehr seiner Familie, zu der zwei Kinder und drei Enkel zählen, seinem Garten, gemeinsamen Fahrradtouren mit seiner Frau sowie dem ehrenamtlichen Engagement in den Vereinen in seinem Heimatort Wülflingen widmen möchte.

Nachfolgerin aus dem Team

Als Nachfolgerin stellte sich die 34-jährige Franziska Schnitzer vor, die 1985 in Hildburghausen geboren wurde und 2008 ihr Studium zur Diplom-Soziologin mit Schwerpunkt Personalwirtschaft und Organisation an der Universität Bamberg abgeschlossen hat. Sie ist seit 2009 bei der Agentur für Arbeit Schweinfurt beschäftigt und war seit 2014 Mitglied im Team von Günther Trum.

Landrat Schneider hieß sie herzlich willkommen: "Ich wünsche Ihnen und uns gemeinsam den bestmöglichen Erfolg und zähle weiter auf das bewährte, enge und vertrauensvolle Miteinander mit der Agentur für Arbeit Schweinfurt."