Sendelbeck 25 Jahre Chef im Rathaus

Rentweinsdorf Willi Sendelbeck ist 25 Jahre 1. Bürgermeister des Marktes Rentweinsdorf. Exakt kann er am Mittwoch, 5. September, auf dieses Jubiläum blicken. Bei der seinerzeit vorgezogenen Bürgermeisterwahl am 5. September 1993 setzte er sich gegen seine beiden Mitbewerber Alfred Neugebauer (ÜWG) und Willi Andres (CSU) mit 52,9 Prozent der abgegebenen Stimmern im ersten Wahlgang durch. Diese vorgezogene Wahl war erforderlich geworden, da der damalige Bürgermeister Willy Vetter plötzlich verstorben war.

Der SPD-Kandidat Sendelbeck gehörte bei der Wahl bereits 23 Jahre dem Marktgemeinderat an. Er war vorher in der selbstständigen Gemeinde Salmsdorf bereits mit 25 Jahren in den Gemeinderat gekommen und erledigte dort bereits mit 15 Jahren, damals unter Bürgermeister Ludwig Bock, die Gemeindeschreiberarbeiten. Er lernte also die Kommunalpolitik "von der Pike" auf.

Bürgermeister für alle

Die Vereidigung von Willi Sendelbeck nahm am 14. September 1993 das seinerzeit älteste Marktgemeinderatsmitglied, der Bauunternehmer Helmut Müller, vor. Sendelbeck betonte damals in seiner Antrittsrede, dass er Bürgermeister für alle sein und dem Gemeindewohl dienen wolle. Daran habe sich der amtierende SPD-Bürgermeister während seiner Amtszeit immer gehalten, bescheinigen ihm viele seine Rentweinsdorfer Bürger.

Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Vereidigung des ebenfalls neu gewählten Zweiten Bürgermeisters Walter Pfeufer aus dem Gemeindeteil Treinfeld.

In diesem Jahr ist Willi Sendelbeck 45 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv und diese Tatsache hilft ihm, wie er selbst sagt, immer wieder bei wichtigen Entscheidungen den richtigen Weg zu finden. Seit 1996 ist Sendelbeck auch Mitglied im Kreistag Haßberge und erhielt im Jahr 2002 vom Bezirk Unterfranken die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze.

Zahlreiche Ämter

Ferner versieht der Jubilar führende Ämter in der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Ebern, dem Wasserzweckverband Rentweinsdorfer Gruppe und in den Eberner Schulverbänden. Hobbys des Bürgermeisters sind der Sport, das Angeln und ganz besonders die Jagd. Damit hat er es ehemalige Mitarbeiter der Bamberger Justiz in den vergangenen Jahren auch abseits der Politik mehrfach in die Schlagzeilen gebracht. Das mysteriöse Verschwinden eines Hundes bescherte ihm ein unangenehmes Gerichtsverfahren. Dem erfahrenen Kommunalpolitiker liegen besonders die Familien und die Kinder am Herzen. Daher widmet der heute 70-Jährige sich auch besonders der Ansiedlung von jungen Familien im Baugebiet Kappelleite und in den Gemeindeteilen. Eine Steigerung der Einwohnerzahlen auf derzeit 1600 Einwohner ist ein großer Verdienst von ihm.

Viel bewegt

Die zahlreichen Verdienste, neben dem Bauboom, wie Dorferneuerungen, Brückenbauten und Straßensanierungen, herauszustellen, würde den Rahmen sprengen. Sendelbeck hat in den Jahren seiner 25-jährigen Amtszeit sehr viel bewegt. Das gute Verhältnis zur Kirchengemeinde und zur Familie von Rotenhan, als ausgedehnte Besitzer von Feld und Wald in und um Rentweinsdorf, hat das Dorfoberhaupt stets gepflegt.

Sendelbeck, der überall deutlich seine Meinung sagt, eckt auch oft dabei an. Sein Kommentar dazu ist kurz und bündig: "Ich bin eben wie ich bin".

Eine besondere Ehrung durch den Markt Rentweinsdorf für den Jubilar ist für den Donnerstag, 27. September, vorgesehen.