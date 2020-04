Alle Flugzeuge stehen am Boden. Die Ankunftshalle ist beinahe menschenleer. Diese gespenstische Atmosphäre am Münchner Flughafen ist Nadine Rippstein besonders im Gedächtnis geblieben. "In Südafrika war noch alles in Ordnung. Dann kommt man heim und plötzlich ist alles anders." Am 15. März schaffte ...