Schwere Vorwürfe, schlechte Aussichten: Kontroverse um Jugendherberge in Königsberg

Königsberg "Ich habe damals alle eingeschaltet. Steffen Vogel, Landrat Wilhelm Schneider, sogar dem Ministerpräsidenten Markus Söder habe ich geschrieben. Genutzt hat es aber nichts", erklärt Claus Bittenbrünn. Der erste Bürgermeister von Königsberg hatte sich für den Erhalt der Jugendherberge seiner Stadt stark gemacht - vergebens. Die Verantwortlichen des Jugendherbergswerk Bayern trafen eine Entscheidung: Im Februar 2019 schloss die Herberge ihre Pforten.

Sanierungen im Millionenbereich?

Der Grund für die Schließung? "Die Jugendherberge pendelte seit Jahren um die schwarze beziehungsweise rote Null. Sie hat etwa 80 Betten und ist damit relativ klein. In den letzten Jahren hatte sie nur eine Auslastung zwischen 22 bis 25 Prozent. Auch nach einer Generalsanierung hätte sich das nicht geändert", erklärt Wienfried Nesensohn. Der Vorsitzende des bayerischen Landesverbandes des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) führt weiter aus, weshalb sich aus seiner Sicht eine Sanierung nicht gelohnt hätte: Sie hätte im Millionenbereich gelegen. Zudem habe die Herbergsleitung im November gekündigt. Also sei es der logische Schritt zum richtigen Zeitpunkt gewesen.

Der Königsberger Bürgermeister ist da anderer Meinung: "Die Renovierungskosten wären nicht so hoch gewesen. Vor vier bis fünf Jahren wurden einige Arbeiten gemacht. Aber anstatt die eigentlich gut belegte Jugendherberge weiter zu sanieren, verwendet man die Mittel lieber an anderer Stelle." Die Stadt könne die Renovierung leider nicht übernehmen, weil der finanzielle Rahmen fehle.

Von der Entlassung hätten die Mitarbeiter 14 Tage vor der Schließung erfahren, führt Bittenbrünn weiter aus. Er habe es zeitgleich erfahren – aber auch nur, weil ihm der Hausmeister von dessen Kündigung erzählt habe. Die Verantwortlichen hätten es ihm nicht mitgeteilt, weil sie gewusst hätten, dass es Proteste geben würde, wiederholt er die Erklärung, die er vom Jugendherbergswerk bekam.

Nesensohn bestätigt: "Das stimmt. Wir haben es der Stadt nicht eher mitgeteilt, weil wir wussten, dass die finanziellen Mittel fehlen würden, um an der Situation etwas zu ändern – und unser Entschluss fest stand."

Das hat die Fronten verhärtet: "Die verkaufen sich als gemeinnütziger Betrieb, dabei sind sie eine knallharte Hotelkette, deren Vorstände nur am Profit interessiert sind", beurteilt Claus Bittenbrünn den bayerischen Landesverband des DJH.

Diesen Vorwurf weist Nesensohn entschieden zurück. So mache sein Verband nahezu keinen Profit. Das Erwirtschaftete fließe wieder in den Zweckbetrieb. "Alles andere wäre für die Vereinsstruktur kontraproduktiv."

Der Konflikt ist geblieben, die Jugendherberge nicht. Jetzt, ein Jahr später, sei für Bittenbrünn erkennbar: Die Schließung habe durchaus einen Effekt auf den Tourismus in der Stadt – es sei ruhiger geworden. "Wir machen immer so viel gegen den demografischen Wandel und für den Tourismus und dann kommt so eine Entscheidung. Wir haben in Königsberg einen Naturerlebnispfad, die Burg und einen Waldspielplatz, den wir erst für 35 000 Euro renoviert haben. Es ist viel geboten", fasst der Bürgermeister die Situation in seiner Stadt zusammen.

Was bringt die Zukunft?

Der Bürgermeister würde sich freuen, wenn wieder eine Jugendherberge in dem Gebäude entstünde. Die Anfragen dieses in Seminarräume oder in einen Alterswohnsitz umzuwandeln, habe er weitergeleitet – an die Sparkasse, oder das Jugendherbergswerk. Was daraus geworden ist, wisse er nicht.

Marko Junghänel, Regiomanager des Jugendherbergswerks Bayern, ist für die Region Nordbayern verantwortlich und weiß: "Es gab bereits einige Interessenten, die das Haus weiterführen wollten - als Hostel, als Seniorenheim oder auch als private Senioren-WG. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation steht aber alles still und wir warten darauf, dass sich die Interessenten wieder melden."

Jugendherbergen und Corona

Die Corona-Krise hat auch die Jugendherbergen stark getroffen: Seit dem 19. Märze sind sie ausnahmslos geschlossen. Die aktuelle Situation sei schwierig, weil die Einnahmen weggebrochen sind, beschreibt Junghänel die Situation. Als Konsequenz seien alle flexiblen Kosten reduziert, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und auf null Stunden heruntergefahren worden. Sanierungen habe man ebenfalls gestoppt und Mieten ausgesetzt, führt er weiter aus.

Doch es gebe dennoch Hoffnung: "Wir haben die letzten vier bis sechs Wochen damit verbracht, unter einen Rettungsschirm zu kommen. Letztendlich sind wir jetzt in Verhandlung mit dem Sozialministerium, weil wir eine gemeinnützige Einrichtung sind, genau wie Kitas oder Schullandheime. Wir werden voraussichtlich 60 Prozent vom Umsatzausfall erhalten. Doch zusätzliche Hilfen, wie das Kurzarbeitergeld werden darauf angerechnet. Wir hoffen einfach über die Runden zu kommen", schließt Junghänel die Bilanz für seinen Bereich.

Das DJH hat in Deutschland 14 Landesverbände. Doch so viel Glück wie der in Bayern haben nicht alle. Deshalb werden unter dem Hashtag "rettetjugendherbergen" aktuell Unterschriften gesammelt. Damit wollen die Verantwortlichen mitunter die soziale Relevanz ihrer Einrichtungen aufzeigen, erklärt der Regiomanager.

Das Konzept der Jugendherbergen könne nicht mit dem von Hostels verglichen werden, führt er weiter aus. "Der große Unterschied zu Hostels ist, dass diese auf das Konzept von Bett und Frühstück setzen. Die Jugendherberge hingegen bietet auch ein Bildungsprogramm – unter anderem für Schulklassen. Ob kulturell, sportlich oder ökologisch, wir haben auch einige Profi-Jugendherbergen, die spezielle Pädagogen für die einzelnen Bereiche haben". Das sei ein Vorteil im Wettbewerb. "Wir sind für alle Gästegruppen offen. Zu uns kommen Schulklassen, Familien, Theater-und Sportgruppen und auch Menschen mit Behinderung", betont Nesensohn. Mit 40 Prozent seien Schulkassen aber die größte Zielgruppe.

Ein verstaubter Ruf

Viele Jugendherbergen müssen nach wie vor gegen ihr altmodisches Image ankämpfen: "Das Klischee verstaubt und antiquiert zu sein, kommt vermutlich von der langen Tradition und den entsprechenden Bildern und Erinnerungen. In Bayern gibt es Jugendherbergen schon seit 96 Jahren. "Die älteste deutsche Jugendherberge ist 111 Jahre alt", sagt Junghänel. Sein Verband treibe aber viele Sanierungsarbeiten voran – auch neue Häuser entstünden. "Wichtig für ein frisches Image sind die Architektur und die Kommunikation nach außen."

Ein Umstand, dem vermutlich der Standort in Königsberg zum Opfer gefallen ist. Mit der Schließung gibt es aktuell keine Jugendherberge mehr im Landkreis Haßberge. Das wird vermutlich auch erst einmal so bleiben.