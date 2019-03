Schwelbrand in der Umladestation in Wonfurt

Glimpflich ist ein Schwelbrand am späten Freitagnachmittag im Kreisabfallzentrum in Wonfurt verlaufen. Es gab keinen Sachschaden und verletzt wurde niemand, wie aus einem Bericht der Haßfurter Polizeiinspektion vom Wochenende hervorgeht.

Durch Rauchentwicklung ist der Schwelbrand im Kreisabfallzentrum Wonfurt am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr entdeckt worden. Der Qualm kam den Angaben zufolge aus einer Schüttmulde in der Müllumladestation. Dort wird der von den Müllfahrzeugen herbeigebrachte Abfall gesammelt, um anschließend in die Müllverbrennung in das Gemeinschaftskraftwerk in Schweinfurt (GKS) transportiert zu werden

Wegen der Rauchentwicklung wurden die Feuerwehren aus Wonfurt, Steinsfeld und aus Haßfurt angefordert. Sie hatten den Schwelbrand schnell unter Kontrolle. Dazu wurden die Abfälle aus der Schüttgrube geholt.

Warum der Schwelbrand entstanden ist, ist bislang unklar. Jedenfalls entstand kein Schaden. Es war nicht der erste Schwelbrand in der Umladestation.