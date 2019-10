Schwarzsehen hat Folgen

Wegen des Vorwurfs, Daten "ausgespäht" zu haben, musste sich am Freitag ein 53-Jähriger aus dem Maintal am Amtsgericht in Haßfurt verantworten. Bei den Daten, um die es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ging, handelt es sich um das komplette Programmangebot des Bezahl-Fernsehsenders "Sky", das regulär im Abonnement 828 Euro jährlich kostet. Der Angeklagte bezahlte dafür nur einmalig 119 Euro.

Den Zugang zum umfangreichen Programmangebot, unter anderem Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga, erhielt er jedoch nicht über die Firma "Sky", sondern über einen sogenannten "Card-Sharing-Dienst" via Internet, was jedoch illegal ist. Der Angeklagte erhielt einen Strafbefehl über 2000 Euro, gegen den er Einspruch einlegte, so dass es zur Hauptverhandlung vor Gericht kam.

Dort ließ der Angeklagte über seinen Anwalt Hans Andree verlauten, dass er die Software zum "Sky"-Empfang gekauft habe. Er habe nicht gewusst, dass dies verboten sei, weshalb der Angeklagte freizusprechen sei. Überdies habe er als Selbstständiger keine Zeit für Fernsehen. Den Programm-Code von "Sky" habe ein Dritter geknackt. Sein Mandant habe nur gezahlt.

Zu einem Freispruch ließ sich das Gericht nicht überreden. Weil der Angeklagte nicht vorbestraft ist, stellte das Gericht jedoch das Verfahren ein. Als Auflage muss der Angeklagte 1500 Euro an die Caritas-Suchtberatung zahlen. Auf die Schliche kam die Staatsanwaltschaft Bamberg dem Angeklagten über eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock, die die Aktivitäten des "Card-Sharing-Dienstes" schon länger verfolgte.