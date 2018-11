Schüler der Eltmanner "Johann-Baptist-Graser-Grundschule" werden zu Musikern

Wer in den vergangenen zwei Monaten durch das Eltmanner Schulhaus lief, hörte immer wieder Weihnachtslieder erklingen. Acht Klassen der "Johann-Baptist-Graser-Grundschule" Eltmann haben selbst eine CD mit ihren weihnachtlichen Lieblingsliedern produziert. In den Klassen ging es erst einmal um die Auswahl eines entsprechenden Liedes.

Natürlich sind unter den Lieblingsliedern auch "Morgen kommt der Weihnachtsmann" oder "Shalom chaverim" zu finden. Dazwischen hört man auch Gedichte und die Flötengruppe. Schließlich ist die Bläserklasse mit einem Medley zu hören und der Lehrerchor macht den Abschluss mit "Und Frieden für die Welt".

Wochenlang wurden diese Lieder im Rahmen des Unterrichts und der Musikstunden geprobt, denn schließlich ging es um die Aufnahme der ersten CD für die Kinder. Am Aufnahmetag spürte man eine ganz besondere Spannung im Schulhaus. Die Aula war mit ihren Seitenwänden abgetrennt zu einem "mobilen Tonstudio", in das nichts an Lärm von außen nach innen dringen durfte.

Tipps von den Profis

Die Musikpädagogen Lars Lütke-Lefert und Nadja Lea Letzgus ermöglichten den Klassen erst einmal ein Probesingen und gaben ihnen natürlich auch hinsichtlich ihrer Stimmen und des Rhythmus wertvolle Tipps. Dann steigerte sich die Spannung, es wurde auch ganz leise im Studio, bis sie die Stimme hörten "Aufnahme läuft". Das Projekt sollte ja am Ende ein tolles gemeinschaftliches Erlebnis für die ganze Schule werden.

In den vergangenen Tagen traf ein großes Paket mit den CDs in der Schule ein. Gespannt waren die Schüler, wie die Lieder von der CD erklangen. Die Klasse 3a mit ihrer Lehrerin Barbara Hahn hatte sich für das Lied "Zumba.Zumba" entschieden. "Das Projekt mit der CD hat viel Spaß gemacht und ich finde eigentlich die ganze CD sehr schön. Die Lieder klingen toll", meinte der kleine Paul.

Nicht nur die Schüler waren begeistert, auch Rektorin Jutta Aumüller lobte ihre ihre jungen Musiker und CD-Stars. "Für mich war dies ein tolles Projekt an unserer Schule, weil es den Kindern richtig Spaß gemacht hat. Die Schüler haben sich schon im Vorfeld sehr angestrengt und waren dann auch bei der Aufnahme mit großer Konzentration dabei. Das hat natürlich auch einen Lerneffekt und auf das Ergebnis dürfen wir alle stolz sein."

Es sei ein besonderes Gefühl gewesen, als sie ihre erste CD in den Händen hielten und mit nach Hause nehmen durften. Wer gerne so eine CD haben möchte, kann dies über die Schule oder die info@minimusiker.de erreichen.