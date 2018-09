Schon die Anfahrt per Boot war ein Erlebnis

Schon die Anfahrt nach Haßfurt war außergewöhnlich: Sie erfolgte nicht etwa per Bus, wie sonst weitere Strecken zurückgelegt werden, sondern passend zum Tagesprogramm per Boot über den Main. Mit drei Mehrzweckbooten holten die sechs ehrenamtlichen Helfer des Technischen Hilfswerkes (THW), die sich extra für diesen Tag Urlaub in ihrem Hauptberuf genommen hatten, die Kinder und ihre Betreuer an der Slipstelle in Knetzgau ab. Die Fahrt ging dann mainabwärts bis in den Haßfurter Hafen. Schon das war ein Erlebnis für sich, denn einige der Mädchen und Jungen waren vorher noch nie mit einem schnellen Boot gefahren.

In der THW-Unterkunft in Haßfurt erklärte der THW-Ortsbeauftragte Christian Günther die vielfältigen Aufgaben der Hilfsorganisation und zeigte bei einem Rundgang die Arbeitsgeräte und Transportfahrzeuge, die zur Verfügung stehen. "Im Gegensatz zur Feuerwehr hat das THW andere technische Möglichkeiten, bei einem Einsatz zu helfen", erklärte Günther, der aber die stets gute Zusammenarbeit mit allen Feuerwehren im Landkreis hervorhob. So steht etwa ein Radlader zur Verfügung oder auch ein großes, transportables Stromaggregat, das bei einem Stromausfall einen Ort mit 500 Einwohnern mit Energie versorgen kann. Auch für die Rettung auf dem Wasser seien die Helfer ausgebildet.

Radlader faszinierte den Nachwuchs

Mit der Jugendbetreuerin Patricia Will bastelten dann die sechs- bis elfjährigen Kinder eifrig ein Türschild mit ihrem eigenen Namen. Natürlich durfte darauf auch das THW-Logo nicht fehlen. In der Freispielzeit war die Hüpfburg in Form eines THW-Lasters besonders beliebt. Aber auch der große Radlader, in dem alle einmal sitzen wollten, faszinierte den Nachwuchs.

Die achtjährige Marie war sehr erstaunt über das, was das THW leistet. "Wenn ich etwas älter bin, werde ich in die Jugendgruppe gehen und dann später auch THW-Helfer", sagte die Schülerin fest entschlossen. Ab einem Alter von zehn Jahren kann man nämlich der Jugendgruppe des THW Haßfurt beitreten und dabei viel Nützliches lernen. "Das ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, wobei auch der Spaß, zum Beispiel bei Ausflügen oder dem jährlichen Zeltlager, nicht zu kurz kommt", erklärte die Jugendbetreuerin.

"Neues, noch Unbekanntes zeigen"

Thomas Zettelmeier, der bei der Gemeinde Knetzgau für die Jugendarbeit zuständig und auch aktiver Betreuer ist, freute sich darüber, dass man das THW als Partner gewinnen konnte: "Unser Ferienprogramm ist das ganze Jahr zu allen Ferienzeiten immer voll ausgebucht. Da möchten wir den Kindern natürlich so viel wie möglich Neues zeigen, das sie noch nicht kennen."

Auch die Rückfahrt nach Knetzgau erfolgte mit den drei Booten, wobei noch eine Überraschung auf die Kinder wartete. Christian Günther und sein Team wollten, dass die eventuell künftigen Nachwuchshelfer das THW in guter Erinnerung behalten. So gab es dann für jedes der 21 Kinder als kleines Geschenk einen schicken Turnbeutel, gefüllt mit Stiften, Thermosflasche und weiteren nützlichen Utensilien.