Schloss Gleusdorf: Ein Grenzfall für die Behörden

Seit zwei Jahren ermitteln die Behörden im Fall Gleusdorf. Die Informationen über unzulängliche und unwürdige Betreuung von Bewohnern der Seniorenresidenz ließen die Behörden nach einem Bericht des Fränkischen Tages im September 2016 erstmals hellhörig werden.

Es folgte eine Polizei-Razzia samt Festnahmen wegen des Verdachts auf Totschlag, der mittlerweile aufgrund eines Gutachtens aber nicht mehr aufrechterhalten wird. Es stehen aber noch der Vorwurf der Misshandlung von Schutzbefohlenen sowie weitere Delikte im Raum, die jüngst durch aktuelle Vorkommnisse und Aussagen ganz neuer Zeugen befeuert wurden.

Welche Ausmaße das Verfahren angenommen hat, das bundesweit für Schlagzeilen sorgte, lässt sich an der Vielzahl der Zeugen ablesen, die sich zwischenzeitlich gemeldet haben. Die Akten werden kartonweise verladen. Allein in der FT-Redaktion meldeten sich Dutzende von Informanten aus ganz Deutschland - von Hannover über Berlin und Suhl bis Schweinfurt. Doch die Masse der Beteiligten lebt in der Region, in den Landkreisen Haßberge, Bamberg, Lichtenfels, Coburg, Hildburghausen und Sonneberg.

Der Skandal rund um das Schloss Gleusdorf, über das die Bildzeitung mit "Horror-Pflegeheim" titelte, ist ein Grenzfall, sprichwörtlich. Östlich der Itz gelegen, gehört der Ort nur noch deshalb zu Unterfranken, weil dereinst ein weiterer Arm der Itz das einstige Lustschloss des Abtes von Kloster Banz umfloss.

Viele Behörden involviert

Diese Lage an der Peripherie, weitab der zuständigen Kreisstadt Haßfurt, sorgt bei der Kontrolle und Aufarbeitung des Falles für eine ganz besondere Konstellation.

So erfolgten Zeugenaussagen und Vernehmungen in den Polizeidienststellen in Ebern, Bamberg, Schweinfurt, Coburg, Lichtenfels und Hildburghausen. Die Kontrolleure der AOK kommen im Auftrag des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MdK) aus Coburg, die der Heimaufsicht aus Haßfurt.

Die Gesundheitsämter in Bamberg und Haßfurt sind ebenso involviert wie Amtsgerichte in ganz Nordbayern, die mit richterlichen Einweisungen für das Gros der Klientel bei den Heimbewohnern sorgen, wozu abgebaute Alkoholiker zählen, aber auch HIV-Infizierte und auch schon ein verurteilter Mörder. Allesamt unter Betreuung stehend.

Arbeitnehmer klagen

Auch Arbeitsgerichte sind häufig mit der Geschäftsführung von Schloss Gleusdorf befasst. Immer wieder gehen Mitarbeiter im Unfrieden, oder "werden gegangen". 111 Verfahren bestätigten die Arbeitsgerichte in Bamberg, Schweinfurt und Würzburg für die Jahre von 2000 bis 2016 gegenüber unserer Zeitung. Die Zahl ist seither weiter gestiegen.

Der Rechtsvertreter eines Ex-Mitarbeiters sprach jüngst sogar von mittlerweile "über 200 Fällen", da er auch von Verhandlungen in Coburg und Bayreuth erfahren haben will. Sicher ist, dass aktuell einige Fälle hinzugekommen sind, da nicht alle Beschäftigten das Geschäfts- und Pflegemodell aus moralischer Überzeugung und Berufs-Ethik mittragen wollten. Ein komplexer Fall also, der die Behörden auf mehreren Ebenen mannigfaltig fordert, wie sich aktuell am Beispiel einer meldepflichtigen Krankheit, die im Heim aufgetreten ist, und deren Aufarbeitung zeigt.