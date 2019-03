Scheidung hat fatale Folgen

Die Scheidung eines Ehepaars aus einem Dorf im nördlichen Landkreis Haßberge verlief alles andere als glatt. Der geschiedene Ehemann hat ein Kontaktverbot zu seiner Ex-Frau und seinen beiden Kindern. Es gab schon diverse Gerichtsverfahren. Die Fronten sind - gelinde gesagt - verhärtet. Jetzt musste sich der 52-Jährige wieder einmal vor Gericht verantworten, weil er seiner Ex-Frau nachgestellt haben soll.

Angezeigt hatte ihn die Vermieterin der Ex-Frau, nachdem er zum wiederholten Mal mit seinem Auto auf dem Wohnungsgrundstück geparkt hatte und die Wohnung seiner ehemaligen Gattin observiert hatte. Auf der Anklagebank beteuerte der Angeklagte, dass es nicht seine Absicht war, seiner Ex-Frau nachzustellen. Seine Kinder habe er seit Monaten nicht gesehen. Er habe mittlerweile eine neue Lebensgefährtin, wolle ein neues Leben anfangen und Trauer, Wut und Schmerz "in die Tonne hauen". Stattdessen habe er wieder "was vor den Latz geknallt" bekommen, schilderte er. Er müsse Post zu seiner Ex-Frau bringen. Man habe den selben Hausarzt. "Ich kann mich doch nicht in Luft auflösen", beschrieb er seine Lage.

Die Ex-Frau sagte vor Gericht, dass das vergangene Jahr für sie schlimm gewesen sei. Ihr Ex-Mann habe sie mit seinem Auto verfolgt, sie überholt, um dann zu warten, bis sie vorbeigefahren ist. Er sei oft vor ihrer Wohnung gestanden. Sie habe sich im Sommer nicht getraut, sich auf die Terrasse zu setzen. Der 21-Jährige Sohn des Angeklagten konnte Ähnliches berichten. Sein Vater habe ihn ebenfalls verfolgt und sei teilweise im Stundentakt vor der Wohnung der Mutter aufgetaucht. Seiner Mutter sei es dabei schlecht gegangen. Sie sei genervt und völlig am Ende gewesen, sagte der 21-Jährige.

Die Staatsanwältin wollte eine von Verteidigerin Kerstin Rieger vorgeschlagene Einstellung des Verfahrens nicht mitmachen. Der Sachverhalt der Nachstellung sei eindeutig erfüllt, argumentierte sie und forderte eine sechsmonatige Bewährungsstrafe plus 1500 Euro Geldauflage. Es handele sich um die "allerletzte Chance" für den Angeklagten. Sie habe allmählich "die Schnauze voll", sagte die Anklagevertreterin in ungewöhnlich scharfem Ton.

Die Verteidigerin verwies darauf, dass eine unbeteiligte Person ihren Mandanten angezeigt habe. Seine Ex-Frau habe hingegen kein Strafverfolgungsinteresse. Die Scheidung sei "in unsinnige Dimensionen ausgeufert". Dennoch habe ihr Mandant keinen Kontakt aufgenommen. Er habe nur seine Kinder sehen wollen und sei von seiner Ex-Frau nicht dazu aufgefordert worden, dies zu unterlassen. Der Tatbestand des Stalkings sei daher nicht erfüllt und der Angeklagte freizusprechen, meinte die Anwältin.

In seinem letzten Wort sagte der Angeklagte unter Tränen, dass er nur seine Kinder habe sehen wollen. Mit den Tränen konnte er die Vorsitzende, Richterin Ilona Conver, nicht erweichen. Sie verurteilte den Angeklagten zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe - allerdings ohne Geldauflage. Denn der Verurteilte muss noch aus vorherigen Prozessen Geldstrafen abzahlen. "Es ist jetzt hoffentlich ein Ende", sagte die Vorsitzende in der Urteilsbegründung. Nicht ganz: Denn es steht bereits ein neues Verfahren an. Diesmal hat der neue Lebensgefährte der Ex-Frau den 52-Jährigen angezeigt.