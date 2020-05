Sattelzug kippt auf die Seite

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit dem Einsatzstichwort "Lkw-Unfall mit eingeklemmter Person" alarmiert. Kurz nach 7.30 Uhr war ein mit Erde beladener Sattelzug auf der Staatsstraße Haßfurt-Ebern verunglückt. An der Abzweigung in Richtung Kottenbrunn war 43 Jahre alte Fahrer mit dem 40-Tonner nach rechts abgebogen und aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Hier kippte das Gefährt auf die linke Seite.

"Der 43-jährige Fahrer war mit den Beinen unter der Lenksäule eingeklemmt, so dass wir uns zuerst einen Zugang zum Führerhaus durch die Windschutzscheibe geschafft haben", sagte Peter Schüler, der Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Königsberg. Im Anschluss wurde mit Spreizer und Ketten die Lenksäule weggezogen. Nachdem der Mann befreit und aus dem Sattelzug geborgen war, wurde er mit einem Rettungswagen des Roten Kreuzes in den Schockraum der Haßberg-Kliniken in Haßfurt eingeliefert. Michael Will, der Pressesprecher des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Haßberge, erklärte, dass der Fahrer zwar schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten habe.

Rund 60 Feuerwehrleute waren an der Einsatzstelle. Die Feuerwehren aus Königsberg, Dörflis, Kottenbrunn, Jesserndorf, Neubrunn, Kirchlauter, Ebelsbach, Sand und Zeil waren alarmiert worden. Auch Kreisbrandrat Ralf Dressel und Kreisbrandinspektor Peter Pfaff machten sich vor Ort zusammen mit einem THW-Fachberater ein Bild der Lage. Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt nahmen zusammen mit ihren Kollegen der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Der Sachschaden beläuft sich nach den Angaben des Transportunternehmens, das den Laster mit eigenen Mitteln barg, auf rund 80 000 Euro. Die Kreisstraße in Richtung Kottenbrunn war für einige Stunden komplett gesperrt. Auf der Staatsstraße Haßfurt-Ebern kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.